Büyükçekmece’de festival coşkusu devam ediyor

Uluslararası değerlendirme kuruluşları tarafından 12 kez üst üste "Dünyanın En İyi Kültür ve Sanat Festivali" ödülüne layık görülen Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde pop müziğin parlayan yıldızı İrem Derici, sevilen şarkıları ve sahnedeki eşsiz performansıyla festival coşkusunu zirveye taşıdı.

Konser öncesinde Büyükçekmece Kemal Sunal Amfi Tiyatro önünde uzun kuyruklar oluşurken, İrem Derici hayranları en iyi yeri alabilmek için saatler öncesinden alanı doldurdu. Kısa sürede tamamen dolan amfi tiyatroya sığmayan binlerce kişi, Kültürpark'ta kurulan dev ekranlardan konseri izledi.

Binlerce hayranı konser alanına akın etti

Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali, farklı coğrafyalardan gelen kültürlerin buluştuğu, sanatın sınırları aştığı ve müziğin kalpleri birleştirdiği eşsiz atmosferiyle iz bırakmaya devam ediyor. Pop müziğin güçlü sesi İrem Derici, "Dantel", "Bazı Aşklar Yarım Kalmalı" ve "Aşkımız Olay Olacak" gibi sevilen şarkılarını binlerce hayranıyla hep bir ağızdan seslendirerek geceye damga vurdu. Amfi tiyatroyu dolduran binlerce müziksever, telefonlarının ışıklarıyla geceyi aydınlatırken, kendi hazırladıkları renkli el pankartlarıyla İrem Derici'ye sevgilerini gösterdi. Alkışların ve heyecanın hiç dinmediği konserde sevilen sanatçının sahnedeki enerjisi, festival coşkusuyla birleşerek festivalin en özel ve unutulmaz anları arasındaki yerini aldı. Konser finalinde sevilen sanatçı İrem Derici'ye Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi ile FIDAF Eş Başkanı ve Festival Komitesi Başkan Yardımcısı H. Gürhan Ozanoğlu tarafından plaket takdim edildi.