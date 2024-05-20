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Büyükelçilerin eşleri Kırşehir'de tarihi tanıdı

24 ülkenin büyükelçilerinin eşleri Kırşehir'de

KIRŞEHİR - Müzeler Haftası nedeniyle Kırşehir; 24 ülkenin büyükelçisinin eşlerini ağırladı.

Kırşehir Müzesi ile başlayan gezide Ahi Müzesi, Cacabey Medresesi, Arkeoloji Müzesi alanları beğeniye sunuldu. Büyükelçilerin eşleri gezi sonrası Anadolu Mutfağı'yla da tanışma imkanı buldu. Yöresel karşılamanın yapıldığı programda; El Salvador, Makedonya, Estonya, Meksika, Rusya, Kanada, Hollanda gibi ülkelerin büyükelçilerinin eşleri ve aileleri yer aldı. Kırşehir ve Ahilik Müzelerinde Anadolu değerleri anlatılırken Arkeoloji Müzesi'nde tarihin evrelerinin anlatımları yer aldı.

Yöresel yemek ikramının yapıldığı programda konuşan Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara; Türkiye'ye 'Anadolu' denildiğini ve Anadolu'nun her bölgesinin açık hava müzesi olduğunu söyledi. Gezide büyükelçilerin eşlerine Anadolu kültürü ve tarihi yapılanması tercümanlar aracılığıyla anlatıldı.