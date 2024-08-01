C Takımı Filminin İkincisi Kastamonu'da Çekiliyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

C Takımı Filminin İkincisi Kastamonu'da Çekiliyor

C Takımı Filminin İkincisi Kastamonu\'da Çekiliyor

C Takımı filminin ikincisi için Kastamonu'da sete çıkıldı. Kadrosuna yeni isimlerin eklendiği seri, ikinci filmde de maceradan maceraya koşacak. Ağustos ayında çekimleri tamamlanacak olan film, Şubat 2025'te vizyona girecek. Yapımcılığını Vahdet Erdoğan'ın yaptığı, Özgür Bakar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Vahdet Erdoğan imzalı hikayeden yola çıkarak Barış Başar'ın yazdığı Greenart Grup imzalı C Takımı filminin ikincisinin çekimleri başladı. Serinin ilk filmi Şubat ayında vizyona girdiğinde seyirciden büyük ilgi gördü ve 9 Ağustos'ta yeniden vizyona çıkıyor. İkinci filmin çekimleri ise Kastamonu'da devam ediyor. Serinin ilk filminde yer alan Toygan Avanoğlu, Murat Akkoyunlu, Ömer Kurt, Sera Tokdemir, Hakan Bulut, Barış Başar, Emir Sefa Yıldırım ve Billur Pınar Yılmaz ile yoluna devam eden ekibe yeni isimler de dahil oldu. Hakan Bilgin, Haydar Şişman, Rukiye Bektaş ve Ceren Arı'nın yanı sıra sosyal medya fenomeni Taner Ayyıldız ve Onur Sermik de C Takımı 2'de izleyici karşısına çıkacak. Serinin ilk filminde, lisedeyken yakın arkadaş olan altı karakter yıllar sonra bir araya gelerek başlarını türlü belalara sokunca, İstanbul'u terk etmek zorunda kalmıştı. Seyirciler, kaçtıkları yerde de rahat durmayan C Takımı'nın yeni maceralarını bu kez Kastamonu'da izleyecek.

01.08.2024 15:06
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C Takımı filminin ikincisi için Kastamonu'da sete çıkıldı. Kadrosuna yeni isimlerin eklendiği seri, ikinci filmde de maceradan maceraya koşacak. Ağustos ayında çekimleri tamamlanacak olan film, Şubat 2025'te vizyona girecek.

Yapımcılığını Vahdet Erdoğan'ın yaptığı, Özgür Bakar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Vahdet Erdoğan imzalı hikayeden yola çıkarak Barış Başar'ın yazdığı Greenart Grup imzalı C Takımı filminin ikincisinin çekimleri başladı.

Serinin ilk filmi Şubat ayında vizyona girdiğinde seyirciden büyük ilgi gördü ve 9 Ağustos'ta yeniden vizyona çıkıyor. İkinci filmin çekimleri ise Kastamonu'da devam ediyor. Serinin ilk filminde yer alan Toygan Avanoğlu, Murat Akkoyunlu, Ömer Kurt, Sera Tokdemir, Hakan Bulut, Barış Başar, Emir Sefa Yıldırım ve Billur Pınar Yılmaz ile yoluna devam eden ekibe yeni isimler de dahil oldu. Hakan Bilgin, Haydar Şişman, Rukiye Bektaş ve Ceren Arı'nın yanı sıra sosyal medya fenomeni Taner Ayyıldız ve Onur Sermik de C Takımı 2'de izleyici karşısına çıkacak.

Serinin ilk filminde, lisedeyken yakın arkadaş olan altı karakter yıllar sonra bir araya gelerek başlarını türlü belalara sokunca, İstanbul'u terk etmek zorunda kalmıştı. Seyirciler, kaçtıkları yerde de rahat durmayan C Takımı'nın yeni maceralarını bu kez Kastamonu'da izleyecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat C Takımı Filminin İkincisi Kastamonu'da Çekiliyor - Son Dakika

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