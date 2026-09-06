Çal Belediyespor\'un 3. Lig hedefi Bağbozumu Festivali\'nde Başkan Hakan\'ın sözleriyle duyuruldu

Çal Belediyespor'un yeni sezon hedefleri, Çal Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Uluslararası 29. Çal Bağbozumu Kültür ve Sanat Festivali'nde açıklandı. Kulübün 3. Lig hedefi vatandaşlarla paylaşılırken, yeni sezon futbol kadrosu ile şampiyon sporcular da tanıtıldı.

Festival kapsamında Türkiye, Avrupa ve Dünya şampiyonluklarıyla Çal'ın gururu olan Çal Belediyespor Kick Boks Takımı ile yeni sezona hazırlanan futbol takımı halkla buluşturuldu. Festival coşkusunun doruğa çıktığı etkinlikte futbolcular, teknik heyet ve kulüp yöneticileri tek tek anons edilerek sahneye davet edildi. Çal'ın öz evladı Teknik Direktör Kürşat Taş ve ekibinin yanı sıra, elde ettikleri şampiyonluklarla ilçenin gururu olan kick boks sporcuları da vatandaşların alkışları eşliğinde sahneye çıktı.

Çal Belediyespor Kulüp Başkanı Ümit Barış Kuzu, sahnede yaptığı açıklamada yeni sezon hazırlıkları hakkında bilgi verdi. Kuzu, kadroya 4-5 kaliteli takviye daha yaparak takımı güçlendireceklerini ifade etti.

Festivalde vatandaşlara hitap eden Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, Çal Belediyespor'un bu sezon Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde mücadele edeceğini hatırlatarak, kulüp tarihinde bir ilki gerçekleştirmek istediklerini açıkladı.

Çal'ın nüfusunun küçük olmasına rağmen birlik ve beraberlik ruhunun büyük olduğuna dikkat çeken Başkan Ahmet Hakan, "Nüfusumuz 17 bin. Çal, Denizli'nin küçük bir ilçesi ama koca bir yüreği ve birlik beraberlik içinde kenetlenmiş Çallılar var. Denizli merkezde ve diğer illerimizde yaşayan Çallılar'a da baktığımız zaman nüfusumuz 70 bini aşıyor. 3. Lig'e çıkmak için elimizden geleni yapacağız. Her Çallı'nın; Çal'da doğan, Çal'da doyan ve 'Çallıyım' diyen herkesin desteğini bekliyoruz. Bu sezon 3.Lig'e yükselmek ve tarih yazmak için elimizden geleni yapacağız. Bizim için 3.Lig'e yükselmek hayal değil, hedeftir. Bu hedefe ulaşmak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız" diye konuştu.

Başkan Hakan'ın açıklamalarının ardından festival alanında coşku arttı. Program, şampiyon sporcular ve futbolcuların vatandaşlarla birlikte gerçekleştirdiği kutlamalarla devam etti.