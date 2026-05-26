Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan: "Bayram paylaşmakla güzeldir"

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Kurban Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Bayramların birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının en üst düzeyde yaşandığı müstesna günler olduğunu belirten Başkan Arslan, tüm İslam aleminin ve Çamelili hemşehrilerinin bayramını kutladı.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, mesajında kardeşlik ve gönül birlikteliğine vurgu yaparak, "Birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel şekilde yaşandığı mübarek Kurban Bayramı'na bir kez daha ulaşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar; kardeşliğin güçlendiği, gönüllerin birleştiği, büyüklerimizin ziyaret edildiği, dostluk ve muhabbetin arttığı müstesna günlerdir. Bu vesileyle başta anne ve babalarımız olmak üzere tüm büyüklerimizi ziyaret etmeyi, akraba ve komşularımızla bayram sevincini paylaşmayı ihmal etmeyelim" ifadelerini kullandı.

"Bayram, paylaşmakla güzeldir"

Kurban ibadetinin paylaşma kültürünü pekiştirdiğini belirten Arslan, mesajını şöyle sürdürdü: "Kurban ibadetlerimizin Cenab-ı Allah katında kabul olmasını diliyor, kesmiş olduğumuz kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak bayramın bereketini hep birlikte yaşamayı temenni ediyorum. Çünkü bayram, paylaşmakla güzeldir."

Yola çıkacak sürücülere hayati uyarı

Bayram tatili nedeniyle trafiğe çıkacak olan vatandaşlara da önemli bir çağrıda bulunan Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "Bayram yolculuğuna çıkacak olan tüm vatandaşlarımızdan özellikle trafik kurallarına riayet etmelerini rica ediyorum. Dikkatli olalım ki bayram sevincimiz hüzne dönüşmesin, hiçbir ocağa acı düşmesin. Bu duygu ve düşüncelerle; ilçemizde, ülkemizde ve tüm İslam aleminde dostluğun, huzurun, mutluluğun hakim olduğu bir Kurban Bayramı geçirilmesini diliyor, tüm hemşehrilerinin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ