Camii Kebir Onarımı Devam Ediyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Camii Kebir Onarımı Devam Ediyor

Camii Kebir Onarımı Devam Ediyor

Yeşilyurt'taki Camii Kebir, depremin ardından onarım için çalışmalara başladı, 2025'te açılması hedefleniyor.

05.12.2024 12:47
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki Osmanlı dönemi eserlerinden Camii Kebir'de, Vakıflar Genel Müdürlüğünce başlatılan onarım ve güçlendirme çalışmaları sürüyor.

Molla Kasım Mahallesi'ndeki ata yadigarı Camii Kebir, depremde ağır hasar aldı. Minaresinin bir kısmı ile bazı duvarları yıkılan caminin ayağa kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bacanlı, AA muhabirine, caminin yapım tarihinin kesin olarak bilinmediğini ancak son cemaat mahallinde bulunan onarım kitabesinde 1752-1753 tarihlerinin bulunduğunu söyledi.

Depremde cami minaresinin bir bölümünün yıkıldığını hatırlatan Bacanlı, "Camide büyük hasar vardı. Depremden hemen sonra hasar tespitlerini yaparak, çalışmalarımıza başladık. Caminin mevcut durumunun korunması için caminin iç kısmı tamamen askıya alındı. Kemer ve tonozlar askıya alındı. Dış cephenin ise kuzey, doğu ve batı kısımlarına destek amaçlı payandalar yapıldı." dedi.

"Elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz"

Bacanlı, caminin 2025'te ibadete açılmasının planlandığını anlatarak, "Caminin kuzey ve güney duvarlarındaki enjeksiyonlar tamamlandı. Statik ve restorasyon projeleri idare tarafından onaylandı. Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna projeler gönderildi. İlk toplantıda görüşmesi sağlanarak büyük bir hızla bu caminin tamamlanması için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Anormal bir durum olmadığı takdirde 2025'in sonunda bitirilmesi hedefleniyor ancak biz, bir an önce caminin tamamlanarak ibadete açılması için çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Camii Kebir Onarımı Devam Ediyor - Son Dakika

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