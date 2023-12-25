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Camiye 97 yıl sonra minare yapıldı - Son Dakika
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Camiye 97 yıl sonra minare yapıldı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 1926 yılında inşa edilen caminin minaresi, köylülerin desteğiyle 97 yıl sonra yapıldı. Köy muhtarı ve vatandaşlar, minarenin dikilme anlarını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Camiye 97 yıl sonra minare yapıldı
25.12.2023 - 19:52,  Güncelleme: 19:55
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Cami 1926 yılında, minaresi 2023'te yapıldı

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 1926 yılında inşa edilen caminin ilk minaresi köylüler tarafından yeni yaptırıldı.

Dağyolu köyü Gebe Mahallesi'ne 1926 yılında cami yapıldı. 97 yıl önce inşa edilen camiye dönemin ekonomik şartlarından dolayı minare yapılamadı. Minaresiz kalan cami için köylüler harekete geçti. Köy muhtarı Mehmet Karaman ve vatandaşları destekleriyle minare yaptırıldı. Vinç yardımıyla minarenin dikilme anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Muhtar Mehmet Karaman, "Köylülerimizle birlikte yardımlaşarak minaremizi diktik. Çok güzel oldu. 1926'dan bu yana caminin minaresi yoktu. Mutluyuz, hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: İHA
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