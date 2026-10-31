Çamlıhemşin'de Laz Ralli Tahta Araba Yarışları'nın 16'ncısına 33 kişi katıldı - Son Dakika
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Çamlıhemşin'de Laz Ralli Tahta Araba Yarışları'nın 16'ncısına 33 kişi katıldı

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Çamlıhemşin\'de Laz Ralli Tahta Araba Yarışları\'nın 16\'ncısına 33 kişi katıldı
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Rize Çamlıhemşin'deki Dikkaya köyünde Laz Ralli Tahta Araba Yarışları 16'ncı kez koşuldu. Gençler, yaşlılar ve çocuklar kategorilerinde 33 kişinin katıldığı yarışlarda dereceye girenlere ödül verildi; Belediye Başkanı Ömer Altun etkinliğin yöre kültürünü yaşattığını söyledi.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Dikkaya köyünde "Laz Ralli Tahta Araba Yarışları"nın 16'ncısı gerçekleştirildi.

Mekaleskirit Köyleri Sosyal Yardımlaşma, Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneğince düzenlenen yarışlara gençler, yaşlılar ve çocuklar kategorilerinde toplam 33 kişi katıldı.

Tahta arabaların parkura uygunluğunun kontrol edilmesinin ardından başlayan yarışlarda, yaşlılar ve çocuklar 1 kilometre, gençler ise 3 kilometrelik parkurda mücadele etti.

Güvenlik önlemlerinin alındığı parkurun tehlikeli bölümlerine olası kazalara karşı saman balyaları yerleştirildi. Küçük çaplı kazaların da yaşandığı yarışlarda bazı katılımcılar, parkuru araçlarını iterek tamamladı.

Yarışların ardından kategorilerinde dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun, gazetecilere, etkinliğin yalnızca bir yarışma olmadığını, aynı zamanda yöre kültürünün yaşatılmasına katkı sunduğunu söyledi.

Organizasyonu düzenleyen dernek yönetimine teşekkür eden Altun, geçmişten gelen kültürel değerlerin gelecek nesillere aktarılması için destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Dernek Başkanı Mevlüt Kalay da yarışların 16 yıldır düzenlendiğini belirterek, tahta arabaların yöre için önemli bir kültürel miras olduğunu ve bu geleneği yaşatmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Yaşlılar kategorisinde birinci olan Kadir Ali Kus ise tahta arabasını kendi yaptığını aktararak, yarış sırasında küçük bir kaza geçirmesine rağmen birinciliği elde ettiğini söyledi.

Kus, tahta arabaların fren sistemi bulunmadığına dikkati çekerek, "Çok hızlı gidiyorsun. Fren yok, Allah'a emanet gidiyorsun." dedi.

Kaynak: AA
Kültür SanatÇamlıhemşinÖmer AltunYaşamRizeSon Dakika

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