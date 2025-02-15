Çamlıhemşin Kış Festivali Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Çamlıhemşin Kış Festivali Başladı

Çamlıhemşin Kış Festivali Başladı

Çamlıhemşin'de 17. Kardan Adam Kış Festivali, yoğun ilgiyle Ayder Yaylası'nda başladı.

15.02.2025 14:46
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bu yıl 17'ncisi organize edilen "Çamlıhemşin Kardan Adam Kış Festivali" başladı.

Çamlıhemşin Kaymakamlığı ve Çamlıhemşin Belediye Başkanlığınca ilçenin turizm merkezi Ayder Yaylası'nda organize edilen festivalin ilk gününde renkli görüntüler ortaya çıktı.

Görevliler, milli park girişinden itibaren trafik sorunu yaşanmaması için bölgeye özel araçla geçilmesine izin vermedi.

Araçlarını park eden misafirler, minibüslerle yaylaya ulaştı. Bazı vatandaşlar ise festival alanına kadar yürümeyi tercih etti.

Katılımcılardan bazıları kar üstünde horon oynadı, bazıları ise naylonla kaymaya çalıştı.

Festival kapsamında kar üstünde halat çekme ve kardan adam yarışmaları da yapıldı.

Ayder Çevre ve Turizm Derneği Başkanı Erdi Uzun, festivale yoğun bir ilgi olduğunu belirterek, "Aylardır ekibimle bu etkinliğe hazırlanıyoruz. Burada helikopterle kayak yapılıyor. Buraya herkesi bekliyoruz." dedi.

Katılımcılardan Oğuzhan Reyhanoğlu ise "Burada muazzam bir ortam var. Tulum ve kemençe eşliğinde eğleniyoruz." diye konuştu.

Ayder Yaylası'na ilk defa geldiğini anlatan Esra Batmaz da yaz döneminde tekrar bölgeye geleceğini ifade etti.

Festival, yarın düzenlenecek çeşitli etkinliklerle sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Çamlıhemşin Kış Festivali Başladı - Son Dakika

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