Çanakkale Boğazı\'na Dijital Canlandırma

23.02.2026 11:55
ÇOMÜ, AR ve VR ile Çanakkale'nin kültürel mirasını dijital ortamda sunacak bir proje başlattı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Duran'ın yürütücülüğünü yaptığı "Çanakkale Boğazı Kültürel Miras Deniz Seyir ve Tur Rotası Projesi" kapsamında, boğaz hattında belirlenen kültürel miras alanları artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) uygulamalarıyla dijital ortamda canlandırılacak.

ÇOMÜ Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu'ndan Doç. Dr. Hasan Gül ve Turizm Fakültesinden Öğretim Görevlisi Bahattin Hamarat'ın araştırmacı grubunda bulunduğu proje Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında 2,4 milyon lira destek aldı.

Çanakkale Boğazı'nı kapsayan tekne turu rotasında aralarında 1915 Çanakkale Köprüsü, Pers Kralı Xerxes'in tekneleri birbirine bağlayarak yaptığı köprü, Truva Savaşı, Çanakkale Muharebeleri gibi kentin 50 tarihi ve kültürel mirasının dijital içeriklerle anlatılmasının hedeflendiği proje kapsamında geliştirilen "Dardanell-E" uygulaması aracılığıyla ziyaretçiler, VR gözlükleri eşliğinde tarihsel olayların üç boyutlu canlandırmalarını izleyebilecek.

Belirli noktalarda ise AR uygulamalarıyla tarihi yapıların geçmiş dönem görünümleri mobil cihaz ekranına yansıtılacak.

Uygulamanın bu yaz kullanıma sunulması planlanıyor.

"Farklı turizm projeleriyle entegre edilebilir"

Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Erol Duran, AA muhabirine, projenin, Çanakkale Boğazı'nın jeolojik oluşum sürecinden başlayarak tarihsel katmanlarını dijital anlatımla sunmayı amaçladığını söyledi.

Rotada, Troas döneminden Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine uzanan anlatım kurgusu bulunduğunu belirten Duran, Pers Kralı I. Xerxes'in boğaz üzerine kurdurduğu tarihi köprünün ve günümüzde hizmet veren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün dijital ortamda karşılaştırmalı olarak canlandırılacağını ifade etti.

Duran, sanal gerçeklik uygulamasıyla Çanakkale Boğazı'nın 12 bin yıl önce oluşum aşamasının yanı sıra Troya'dan Cumhuriyet'e tarihin aşamalar ile önemli aktörlerinin simüle edilerek tanıtılacağını kaydetti.

Uygulamanın, ticari tur teknelerine entegre edilebilecek şekilde tasarlandığını vurgulayan Duran, "İşletmeciler yolcu kapasitesi kadar VR gözlüğü kullanabilecek. Uygulama farklı turizm projeleriyle entegre edilebilir bir yapıya sahip." dedi.

Kaynak: AA

Çanakkale Boğazı, Kültür Sanat, Çanakkale, Teknoloji, Kültür, Son Dakika

