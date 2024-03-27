Çanakkale'de, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde 60. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında "Türkiye Okuyor, Çanakkale Okuyor" programı düzenlendi.
Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi tarafından Kordon Boyu'ndaki Morabbin Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar kitap okudu.
Etkinliğe, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi Müdürü Ali Osman Ünsal, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeli, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.
Toplumun kütüphaneye ilgisini çekmek ve okuma alışkanlığı konusunda farkındalık oluşturmak için yapılan etkinlik kapsamında 30 dakika boyunca kitap okundu.
Son Dakika › Kültür Sanat › Çanakkale'de 60. Kütüphane Haftası etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer, Uludağ Üniversitesi Mudanya Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Sait Liman'ı ziyaret ederek, kuracakları kent tiyatrosu, kültür merkezi ve düzenleyecekleri festivallerle ilçeyi örnek bir yer haline getireceklerini söyledi.
İnsan ve İrfan Vakfı, 17. yüzyıla ait Kasımpaşa Mevlevihanesi'ni tekrar hizmete açacak. Mevlevihane, tasavvuf kültürüne mekan bağlamında yaşayabilmesi için programlar, kültürel ve sanatsal faaliyetler sunacak. İnsan ve İrfan Vakfı, gençlere yönelik eğitim desteği ve burslar sağlayarak nitelikli sanatçıların yetişmesini hedefliyor.
Bu yıl Almanya'nın Oberhausen şehrinde düzenlenecek olan kısa film festivalinde Türkiye'den finale kalan tek film olan Mori, En İyi Kısa Film Ödülü için yarışacak. Yakup Tekintangaç'ın yönettiği film, bir kız çocuğunun okula yeni gelen öğretmeni babası zannederek onu ikna etme çabasını anlatıyor. Filmin başrolünde Hayrünisa Akbaş yer alırken, profesyonel oyuncular da rol aldı. Mori, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından destekleniyor ve haziran ayında Asya kıtasının en büyük festivallerinden birinde prömiyer yapacak.
Osmanlı Dönemi'nin Bursa'daki ilk endüstriyel yapılarından olan harabe halindeki 2 asırlık ipek fabrikası, Osmangazi Belediyesi tarafından ayağa kaldırılıyor. Bir dönem Avrupa Saraylarını süsleyen dünyaca ünlü Bursa İpeği'nin işlendiği tarihi fabrika, restorasyonun ardından kentin kültür ve sanat hayatına değer katacak.
Karabük'te düzenlenen 60. Kütüphane Haftası kutlamaları, Zübeyde Hanım İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi. Programa AK Parti Milletvekili Cem Şahin, Vali Yardımcısı Erol Özkan, kurum müdürleri, öğretmenler, aileler ve öğrenciler katıldı. Milletvekili Cem Şahin, konuşmasında kitap düşkünlüğünü ve kütüphanelerin önemini vurgulayarak, 60. Kütüphane Haftası'nı kutladı. Program, minik öğrencilerin Kütüphane Haftası temalı gösterisiyle sona erdi.
Tokat'ta bulunan Malum Seyit Cami, benzersiz mimarisi ve tarihi dokusuyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Ahşap çantı tekniği ile inşa edilen cami, 8 asırdan fazla bir süredir ayakta duruyor. Cami, Türkiye'de beşik sırtı modeli ile yapılan 3 camiden biri olma özelliği taşıyor.
Fitnat Ceyhan, özel sektörde aradığını bulamayınca babasından kalma keçi ağılında açtığı seramik atölyesinde sevdiği işi yaparak 4. üniversitesini okuyor. Ceyhan, çamuru seramik eşyalara dönüştürerek estetik eserler ortaya koyuyor ve aynı zamanda engelli bireylere ücretsiz eğitim veriyor.
Leonardo DiCaprio'nun oynadığı Jack karakterinin trajik sonunu belirleyen Titanic filminin ikonik kapısı, Teksas merkezli Heritage Auctions tarafından düzenlenen bir etkinlikte 718 bin dolara satıldı.
Frankfurt Türk Tiyatro Festivali, 16-26 Mayıs tarihleri arasında Ayla Algan anısına Frankfurt Gallus Theater'da düzenlenecek. Festival kapsamında tiyatro oyunlarının yanı sıra sergiler, atölye çalışmaları, söyleşiler ve paneller de gerçekleştirilecek. Festival, Türk tiyatrosunu tanıtmak ve Türk dilini, kültürünü ve sanatını yaşatmak amacıyla önemli bir rol oynamaktadır.
Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Çiğdemli beldesinin Burunören mahallesinde yaşayanların iftar ve sahur sofralarına 4 yıldır gurbetçiler de katkıda bulunuyor. Gurbetçilerin bağışlarıyla içecek, tatlı ve pide alan Bekir Yeşil, her gün otomobiliyle kapı kapı gezerek ikramlıkları evlere dağıtıyor. Gurbetçilerin desteğiyle mahallede imam evi, köy odası ve çeşme gibi yapılar da inşa edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?