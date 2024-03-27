Çanakkale'de 60. Kütüphane Haftası etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Çanakkale'de 60. Kütüphane Haftası etkinlikleri düzenlendi

Çanakkale\'de 60. Kütüphane Haftası etkinlikleri düzenlendi

Çanakkale'de, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde 60. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında 'Türkiye Okuyor, Çanakkale Okuyor' programı düzenlendi. Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi tarafından Kordon Boyu'ndaki Morabbin Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar kitap okudu. Etkinliğe, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi Müdürü Ali Osman Ünsal, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeli, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Toplumun kütüphaneye ilgisini çekmek ve okuma alışkanlığı konusunda farkındalık oluşturmak için yapılan etkinlik kapsamında 30 dakika boyunca kitap okundu.

27.03.2024 13:53  Güncelleme: 13:55
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Çanakkale'de, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde 60. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında "Türkiye Okuyor, Çanakkale Okuyor" programı düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi tarafından Kordon Boyu'ndaki Morabbin Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar kitap okudu.

Etkinliğe, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, Mehmet Akif Ersoy İl Halk Kütüphanesi Müdürü Ali Osman Ünsal, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeli, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Toplumun kütüphaneye ilgisini çekmek ve okuma alışkanlığı konusunda farkındalık oluşturmak için yapılan etkinlik kapsamında 30 dakika boyunca kitap okundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Çanakkale'de 60. Kütüphane Haftası etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

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