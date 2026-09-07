Çanakkale Kültür Yolu Festivali sona erdi; kapanışta Bayhan ilk kez sahne aldı. - Son Dakika
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Çanakkale Kültür Yolu Festivali sona erdi; kapanışta Bayhan ilk kez sahne aldı.

Çanakkale Kültür Yolu Festivali sona erdi; kapanışta Bayhan ilk kez sahne aldı.
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Çanakkale Kültür Yolu Festivali dokuz gün süren etkinliklerin ardından sona erdi. Kapanış gecesi Anadolu Hamidiye Tabyası'nda sahne alan Bayhan, Çanakkaleli hayranlarıyla ilk konserinde buluştu; Güney Koreli Hoondoo grubu da kendisine eşlik etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali, dokuz günlük kültür ve sanat maratonunun ardından sona erdi. Festivalin son akşamında Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde Bayhan sahne aldı.

Çanakkale'de ilk kez konser veren sanatçı, sevilen şarkıları ve sahne performansıyla festivalin müzik maratonuna kapanışı yaptı.

Çanakkale Kültür Yolu Festivali'nin dokuzuncu ve son gününde müzikseverler Bayhan konserinde bir araya geldi. Anadolu Hamidiye Tabyası Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleştirilen konserde Bayhan, Çanakkaleli hayranlarıyla ilk kez buluştu. Bayhan'ın sahne performansı büyük ilgi görürken, festivalin kapanış gecesinde renkli anlar yaşandı.

Gecenin en dikkat çeken sürprizlerinden biri ise Güney Koreli müzik grubu Hoondoo'nun Bayhan'a sahnede eşlik etmesi oldu. Bir gün önce Çanakkale Kültür Yolu Festivali kapsamında konser veren grup, Bayhan ile birlikte sahnede Türkçe şarkılar seslendirdi. Üç sanatçının performansı seyircilerden tam not aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Çanakkale Kültür Yolu Festivali sona erdi; kapanışta Bayhan ilk kez sahne aldı. - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale Kültür Yolu Festivali sona erdi; kapanışta Bayhan ilk kez sahne aldı. - Son Dakika
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