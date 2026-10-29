Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı, Manisa Selendi'de ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı, Manisa Selendi'de ziyaretçilerini ağırlıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı, Manisa Selendi\'de ziyaretçilerini ağırlıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Selendi Kaymakamlığı ile Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı iş birliğinde Manisa Selendi'ye getirilen Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda ziyarete açıldı. Tır, 29-30 Ekim 2026'da ziyaretçilerini ağırlayacak.

Çanakkale Savaşları'nın tarihi mirasını ve Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini yansıtan Mobil Müze Tırı, Manisa'nın Selendi ilçesinde ziyarete açıldı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda konuşlandırılan müze tırı, öğrenciler ve vatandaşlardan ilgi görürken, ziyaretçilere Çanakkale ruhunu yakından tanıma fırsatı sunuyor.

Selendi Kaymakamlığı ile Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı iş birliğinde ilçeye getirilen Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. İlçe protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar, müzede sergilenen tarihi materyalleri inceleyerek Çanakkale Savaşları hakkında bilgi aldı.

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin önemli dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Savaşları'nın tarihi önemini yansıtan mobil müze ile özellikle genç nesillerde tarih bilincinin güçlendirilmesi ve milli mücadele ruhunun yaşatılması hedefleniyor.

Selendi'de iki gün boyunca ziyaret edilebilecek

Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı, 29-30 Ekim 2026 tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak.

Vatandaşlar, iki gün boyunca açık olacak mobil müzeyi ziyaret ederek Çanakkale Savaşları'nın tarihi mirasını yakından tanıma imkanı bulabilecek.

Kaynak: İHA
Kültür SanatDemokrasi15 TemmuzÇanakkaleGeliboluSelendiManisaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı! Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar
Hükümete yakın yazar oran verdi Emeklilere refah payı masada Hükümete yakın yazar oran verdi! Emeklilere refah payı masada
İzmir’de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması İzmir'de tüyleri diken diken eden 29 Ekim kutlaması
Okulda sadece ikisi var Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar
36 yaşında şehit düştü Tayfun Akalan’a son görev 36 yaşında şehit düştü! Tayfun Akalan'a son görev
Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı Kızının istismar şikayetini öğrendi, silahla hastane bastı
15:58
Kapadokya’da peribacası çöktü İlk görüntüler korkunç
Kapadokya'da peribacası çöktü! İlk görüntüler korkunç
15:46
Kapadokya’da peri bacası çöktü Ölü ve yaralılar var
Kapadokya'da peri bacası çöktü! Ölü ve yaralılar var
15:32
Çölün ortasında şaşırtan manzara Yayılmasını durduramıyorlar
Çölün ortasında şaşırtan manzara! Yayılmasını durduramıyorlar
14:33
Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık
Şehit babası protokol düzenine tepki gösterdi: Hani baş tacıydık?
14:25
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa etti
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa etti
14:01
Sinem Dedetaş’a ev hapsi şartıyla tahliye
Sinem Dedetaş'a ev hapsi şartıyla tahliye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 16:10:11. #7.13#
SON DAKİKA: Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı, Manisa Selendi'de ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android