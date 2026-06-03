Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Avrupa\'da

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından organize edilen Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Çanakkale ruhunu Avrupa'ya taşımaya başladı.

Türkiye genelinde 81 ili ziyaret ederek milyonlarca vatandaşla buluşan ve büyük ilgi gören Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, daha sonra Balkan ülkelerinde gerçekleştirdiği programlarla soydaşları Çanakkale'nin kahramanlık destanıyla buluşturdu. Geçtiğimiz yıllarda yoğun ziyaretçi akınına uğrayan mobil müze, şimdi de Avrupa'daki Türk vatandaşlarıyla bir araya geliyor.

Çanakkale Savaşları'nın hatırasını yaşatmak, milli birlik ve beraberlik bilincini güçlendirmek ve gelecek nesillere tarih şuurunu aktarmak amacıyla hazırlanan mobil müze, Avrupa programı kapsamında ilk olarak 1 Haziran'da Almanya'nın Münih kentinde ziyaretçilerini ağırladı. Çanakkale Savaşları'na ait fotoğraflar, tarihi belgeler, savaş objeleri ve dijital içeriklerle ziyaretçilere eşsiz bir tarih yolculuğu sunan müze; Münih'in ardından sırasıyla Frankfurt, Berlin, Hamburg, Duisburg ve Köln şehirlerinde vatandaşlarla buluşacak. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yürütülen bu anlamlı proje ile Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımızın Çanakkale'nin manevi mirasını yakından tanıması, ecdadın fedakarlıklarını daha iyi anlaması ve Çanakkale ruhunun nesilden nesile aktarılması hedefleniyor. Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Avrupa'daki ziyaretleri boyunca binlerce kişiyi tarihin dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Destanı ile buluşturmaya devam edecek.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, 2026 yılı programı kapsamında Almanya, Belçika, Bulgaristan ve Kosova'da çok sayıda şehirde ziyaretçilerle buluşacak. Çanakkale Destanı'nı ve milli hafızamızı yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza ulaştırmayı amaçlayan mobil müze, şu güzergahta faaliyet gösterecek: Almanya, Berlin - Berlin Başkonsolosluğu 8-10 Haziran, Hamburg - Hamburg Başkonsolosluğu 11-12 Haziran, Duisburg 15-16 Haziran 2026, Köln - Köln Başkonsolosluğu 17-19 Haziran. Belçika, Maasmechelen 21 Haziran, Genk 22 Haziran, Heusden-Zolder 23 Haziran, Lige 24 Haziran, Saint-Josse-ten-Noode 26-27 Haziran, Mons 28 Haziran. Bulgaristan, Razgrad 5-7 Temmuz, Hasköy 8-9 Temmuz, Filibe 10-11 Temmuz. Kosova, Priştine 14-15 Temmuz, Mamuşa 16 Temmuz, Prizren 17-18 Temmuz.

Avrupa ve Balkanlar'ı kapsayan bu geniş program boyunca Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Çanakkale ruhunu, ecdadın kahramanlık mirasını ve milletimizin ortak hafızasını sınırların ötesine taşıyarak binlerce ziyaretçiyle buluşmaya devam edecek. - ÇANAKKALE