Çanakkale şehitleri için anlamlı çalışma

ŞANLIURFA - Siverek Eyyüp Cenap Gülpınar Gençlik Merkezi eğitmen ve kursiyerleri tarafından Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü için hazırlanan anlamlı klip çalışması, izleyenleri duygulandırdı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü nedeniyle Siverek Kaymakamlığı ve Siverek Eyyüp Cenap Gülpınar Gençlik Merkezi tarafından hazırlanan klip, izleyicilere Çanakkale ruhunu yaşattı. İlçenin tarihi mekanları, Jandarma ve Polis Merkezleri'nde yapılan çekimlerle, Çanakkale Zaferi'ne gönderme yapıldı.

Klip çalışmasının yönetmenliğini Ali Cıkkan üstlenirken, Siverek Gençlik Merkezi Müdürü ve müzik öğretmenleriyle birlikte müzik konservatuvarında eğitim gören gençler, yeteneklerini sergiledi. Çalışmaya, Siverek Kaymakamlığı'nın yanı sıra çeşitli kamu kurumları da destek verdi.

Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Taşçı, "Her yıl 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bu yıl da bir klip hazırlamak istedik. Müzik atölyemizin hocalarının önerisiyle projeye başladık. Klipte Siverek'in tarihi ve manevi mekanlarını da işlemeye çalıştık. Kaymakamlığımızın ve diğer kurumların desteğiyle bu projeyi gerçekleştirdik. Çanakkale, bir devrin döndüğü, kurşunun kurşuna değdiği, insanların bir metre mesafeden çatışmalara girdiği bir cephedir. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Çalışmanın yönetmeni Ali Cıkkan, "Bu projeye değerli hocalarımız ve Müdür Bey'in isteğiyle dahil olduk. Kendi imkanlarımızla ve çabalarımızla bir şeyler yapmaya çalıştık. Çekimleri yaparken hem tarihsel duygularımızı yaşadık hem de geçmişimizle yüzleştik. Çanakkale, sadece bir savaş değil, her milletten ve her dinden insanların bir arada mücadele ettiği, emek verdiği bir zaferdir. Siverek'teki tarihi mekanları çekerek, bu çalışmamızı belge niteliği taşıyan bir projeye dönüştürmek istedik" ifadelerini kullandı.

Çalışmaya Bendir çalarak katkı sunan Özel Öğretim Öğretmeni Emine Özben ise, "Eyüpcan Gürpınar Gençlik Merkezi'nde piyano eğitmeni tarafından bu proje ile ilgili duyuru alıp, katılmak istedim. Çanakkale Zaferi'ni ve kahraman şehitlerimizi anmak adına böyle bir projede yer almak benim için önemliydi. Bendir çalarken, askerlerimizin ne kadar zor şartlarda savaştığını daha derinden hissettim" dedi.

Gençlik Merkezinde Müzik Eğitmenliği yapan Emre Azan ise, "18 Mart sadece bir sıralama değil, anlamlı bir günü anmak için klip çektik. Çanakkale Zaferi'ni ve şehitlerimizin 55.000 canını anmak, bu projeyle bize nasip oldu. Duygularımı tarif etmek çok zor; müzikle, piyano veya klarnetle o duyguyu hissetmek gerekiyor. Gerçekten dolu dolu duygular yaşadım" diye konuştu.

Bu anlamlı çalışma, Çanakkale Zaferi'ni ve şehitlerimizi anmak, gençlere tarih bilinci kazandırmak adına büyük bir katkı sağladı.