"Çanakkale Tarihi Alan tam bir huzur ve barış toprakları oldu"

Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir:

-"110 yıl önce bu topraklarda büyük bir savaş vardı. Şimdi o büyük savaşın toprakları, Çanakkale Tarihi Alan tam bir huzur ve barış toprakları oldu"

Çanakkale Kara Savaşları'nın tören programı belli oldu

ÇANAKKALE - Çanakkale Kara Savaşları'nın 110'uncu yıl dönümü nedeniyle 24-25 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek anma tören programı belli oldu. Çanakkale Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "110 yıl önce bu topraklarda büyük bir savaş vardı. Tabiri caizse kıyamet kopmuştu ama şimdi o büyük savaşın toprakları, Çanakkale Tarihi Alan, tam bir huzur ve barış toprakları oldu" dedi.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 110'uncu yıl dönümü için 24-25 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan anma törenleri Şehitler Abidesi'nde saat 11.00'de başlayacak. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması, protokol konuşmaları, Kur'an-ı Kerim tilaveti, resmi geçit töreni, sembolik şehit mezarlarına karanfil bırakılması, SOLOTÜRK gösteri uçuşuyla sona erecek. Ardından Fransız ve İngiliz Anıtı'nda tören gerçekleştirilecek. Çanakkale Kara Savaşları'nın 110'uncu yıl dönümü anma törenleri çerçevesinde, 25 Nisan günü sabaha karşı Anzak Koyu'nda saat 04.30'da 'Şafak Ayini' düzenlenecek. 06.30'da 57. Alay'a Vefa Yürüyüşü düzenlenecek. Saat 08.30'da ise Conkbayırı'ndaki Atatürk Anıtında 57'nci Alay Sancak Devir Teslim Töreni yapılacak. Atatürk Anıtı'na çelenkler sunulacak. Saygı Duruşunda bulunulacak. İstiklal Marşı okunacak. Günün anlam ve önemine dair konuşmaların yapılmasının ardından 57'nci Alay Sancak Devir Teslim Töreni düzenlenecek. Şehitler Abidesinde, 10.30'da 57. Alay Vefa Yürüyüşü Anma programı yapılacak. Anma törenleri çerçevesinde, Yeni Zelanda Anıtı'ndaki anma töreni ise saat 11.30'da yapılacak.

Çanakkale tam bir buluşma noktası oluyor

Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, törenler sırasında dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerle Çanakkale'nin bir buluşma noktası görevi gördüğünü belirterek, "Çanakkale Kara Muharebelerinin 110'uncu yıl dönümü yine etkinliklerle, törenlerle, anılacak, kutlanılacak, hatırlanacak. 110'uncu yıl dönümünde bir kez daha büyük kahramanları, Çanakkale'yi geçilmez yapanları, rahmetle, minnetle ve hayırla yad edeceğiz. Tabi 24-25 Nisan törenlerinde Çanakkale tam bir buluşma noktası oluyor. Hem Türkiye'den onlarca, yüzlerce, binlerce, ziyaretçimiz, devlet erkanımız, askeri erkanımız gelip Çanakkale'de o büyük kahramanları yad ediyor hem de dünyanın çok değişik yerlerinden yabancı misafirlerimiz de törenlerine iştirak edip kendi törenlerini yapıyorlar. Yine bu huzur ve barış diyarında, Çanakkale'de, törenlerimizi yapacağız. Biz Türk tarafı olarak yine o Çanakkale'yi geçilmez yapanları, Çanakkale Zaferi'ni kazananları, o büyük insanları hayırla yad edeceğiz. Yabancılar da her sene olduğu gibi kendi törenlerini yapacaklar ve biz de onlara katılacağız" diye konuştu.

Çanakkale Tarihi Alan, tam bir huzur ve barış toprakları

Anma törenlerinin her sene olduğu gibi bu sene de birlik ve beraberlik içinde gerçekleşeceğini kaydeden Kaşdemir sözlerine şöyle devam etti:

"110 yıl önce bu topraklarda büyük bir savaş vardı. Tabiri caizse kıyamet kopmuştu ama şimdi o büyük savaşın toprakları, Çanakkale Tarihi Alan, tam bir huzur ve barış toprakları oldu. Herkes burada gelip özgürce, huzur içerisinde, barış içerisinde törenlerini yapıyorlar. Her geçen gün artan bir katılım var Çanakkale'deki törenlere. Bu da Çanakkale'nin hem Türkiye'de hem de dünyada bir buluşma noktası olduğu anlamına geliyor. Bu yıl da, 110'uncu yıl dönümünde de yine büyük katılımlarla buradaki o büyük kahramanları anacağız. Tabi ki şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle hayırla yad edeceğiz. Bununla birlikte Gazi Mustafa Kemal'in de ifade ettiği gibi yabancı devletler için burada savaşırken ölen yabancı askerleri saygıyla hatırlayacağız. Çünkü artık onlar da bu toprakların evlatları olmuşlardır, mehmetçikle birlikte koyun koyuna yatmaktadırlar.