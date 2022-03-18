Çanakkale Zaferi lapa lapa kar yağışı altında kutlandı - Son Dakika
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Çanakkale Zaferi lapa lapa kar yağışı altında kutlandı

18.03.2022 21:14

Çanakkale Zaferi lapa lapa kar yağışı altında kutlandı Batman'ın Sason ilçesinde lapa lapa kar yağışı altında Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü törenle kutlandı.

Çanakkale Zaferi lapa lapa kar yağışı altında kutlandı

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde lapa lapa kar yağışı altında Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü törenle kutlandı.

Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı tarihe altın harflerle yazılan ve yüz binlerce vatan evladının şehit düştüğü Çanakkale Zaferinin 107'inci yıl dönümü kutlamalarının önüne geçemedi. Lapa lapa kar yağışı altında Cumhuriyet Meydanında bir araya gelen ilçe protokol ekibi ve ilçedeki gazi ile şehit yakınları, büyük zaferi kutladı. Sason Cumhuriyet Meydanında düzenlenen çelenk sunum törenine İlçe Kaymakamı Murat Mete, Belediye Başkanı Mehmet Şafi Yavuz, protokol üyeleri, askeri personel, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Atatürk Anıtı'na kaymakamlık, belediye başkanlığı ve şehit yakınları tarafından çelenklerin sunulmasının ardından saygı duruşu ve istiklal marşı okundu. Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Jandarma astsubay kıdemli çavuş Gülşen Erdem, Çanakkale'de yazılan zaferin yüz yıllarca unutulmayacağını ifade etti.

Çanakkale Zaferi lapa lapa kar yağışı altında kutlandı
Çanakkale Zaferi lapa lapa kar yağışı altında kutlandı
Çanakkale Zaferi lapa lapa kar yağışı altında kutlandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Çanakkale Zaferi lapa lapa kar yağışı altında kutlandı - Son Dakika


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