Çankaya Belediyesi Açık Hava Sinema Günleri Başlıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Çankaya Belediyesi Açık Hava Sinema Günleri Başlıyor

Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen Açık Hava Sinema Günleri, 24 Temmuz'da başlayacak. İlk gösterim Dikmen'deki Keklikpınarı Pazar Yeri'nde yapılacak. Sinema günleri, 8 Eylül'e kadar devam edecek ve birçok farklı mekanda gösterimler gerçekleştirilecek. Bursa Bülbülü, Turna Misali, Şimdi ya da Asla ve Yürüyen Şato filmleri sanatseverlerle buluşacak.

16.07.2024 14:05
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Çankaya Belediyesince düzenlenen "Açık Hava Sinema Günleri" 24 Temmuz'da başlayacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Açık Hava Sinema Günleri'nin ilk gösterimi 24 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'da Dikmen'deki Keklikpınarı Pazar Yeri'nde yapılacak.

8 Eylül'e kadar devam edecek sinema günleri kapsamında, ayrıca Esat Pazar Yeri, Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi arkası, Mürsel Uluç Pazar Yeri, Aşıkpaşa Pazar Yeri, Kurtuluş Parkı, Ahlatlıbel Atatürk Parkı, Uğur Mumcu Parkı, Ayrancı Pazar Yeri, Emek Pazar Yeri, Muharrem Dalkılıç Parkı, İsmet İnönü Parkı, Fikret Otyam Sanat Merkezi, Sancak Mahalle Muhtarlığı Önü ve 100. Yıl Pazar Yeri'nde de gösterimler olacak.

Açık Hava Sinema Günlerinde, "Bursa Bülbülü", "Turna Misali", "Şimdi ya da Asla (The Bucket List)" ve "Yürüyen Şato (Howl's Moving Castle)" filmleri sanatseverlerle buluşturulacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Çankaya Belediyesi Açık Hava Sinema Günleri Başlıyor - Son Dakika

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