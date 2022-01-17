Cape Town'da Ebubekir Efendi'nin bölgeye varışının 159. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town kentinde, Osmanlı İslam alimi Ebubekir Efendi'nin Ümit Burnu'na varışının 159. yıl dönümü kutlandı.

Afrika Siyasal Araştırmalar Merkezi (Afrosam) tarafından düzenlenen etkinliğe Ebubekir Efendi'nin soyundan gelen aile üyeleriyle Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosluğu görevlileri de katıldı.

Ebubekir Efendi'nin hayatının ve eserlerinin anıldığı etkinlik kapsamında çok sayıda Güney Afrikalı çocuğa yemek dağıtıldı.

Program, Yavuz Sultan Camisi İmamı Abdullah Kılıç tarafından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle sona erdi.

Ebubekir Efendi Cape Müslümanları için Afrikanca ilmihal yazmıştı

Tarihçi Halim Gençoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16 Ocak 1863'te Ümit Burnu'na varan Ebubekir Efendi'nin Cape Town'da bir İslam okulu açarak, kısa sürede 300'den fazla öğrenci toplamayı başarmış bir Osmanlı alimi olduğunu ifade etti.

Gençoğlu, Ebubekir Efendi'nin burada yerel halkla iletişim kurmak için İngilizce ve Afrikanca dillerini öğrendiğini kaydederek, "Kendisi, çok dilli bir bilgin olarak yeni dilleri kolaylıkla öğrenebilmişti." dedi.

Ebubekir Efendi'nin Afrikanca konuşan bölge Müslümanları için yazdığı "Beyanud'Din" adlı esere de değinen Gençoğlu, "Bunun için Arapçada olmayan Afrikanca ses birimlerini temsil edecek yeni Arapça aksanlar yaratarak bu zorluğu dahiyane şekilde çözdü." ifadesini kullandı.

Gençoğlu, Ebubekir Efendi'nin mirasına bireysel çabalarla değil hep birlikte sahip çıkılması gerektiğini söyledi.