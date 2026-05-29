Çardak'ta 500 Yıllık Bayram Geleneği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çardak'ta 500 Yıllık Bayram Geleneği

Çardak\'ta 500 Yıllık Bayram Geleneği
29.05.2026 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'in Çardak Mahallesi'nde, 500 yıllık bayramlaşma geleneği bu yıl da sürdürdü.

Eskişehir'in Çardak Mahallesi'nde bölge sakinlerinin evlerinde hazırladıkları yemekleri camide hep birlikte yiyerek bayramlaştığı 500 yıllık gelenek bu bayramda da bozulmadı.

Mihalıççık ilçesine bağlı Çardak Mahallesi sakinleri, 500 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan bayramlaşma geleneğini sürdürmeye devam ediyor. Her bayram olduğu gibi bu bayramda da evlerinde kısır, yaprak sarması, pilav, salata ve kavurma gibi pek çok çeşit yemek hazırlayan mahalle halkı, Çardak Mahalle Camisi'nde bir araya geldi. Kılınan bayram namazının ardından ilk olarak bayramlaşan vatandaşlar, daha sonra evlerinden getirdikleri yemekleri hep birlikte yiyerek bayram coşkusunu ve komşuluk ilişkilerini canlandırdı.

"500 yıldır örf ve adetlerimizi gerçekleştirmek için çaba sarf ediyoruz"

Köy halkının birlik ve beraberliğini pekiştiren bu asırlık gelenek hakkında konuşan Çardak Mahalle Muhtarı Fevziye Kartaltepe, kültürlerini geleceğe taşımak için kararlı olduklarını belirtti. Geleneğin nesiller boyu aktarıldığını vurgulayan Muhtar Kartaltepe, "Çardak Mahalle Camisi'nde bütün mahalle sakinlerimiz ile birlikte bayramlaşma merasimini tamamlayıp yemek yiyoruz. 500 yıldır örf ve adetlerimizi gerçekleştirmek için çaba sarf ediyoruz. Küçük büyük demeden Allah'ın izniyle her bayram toplanıyoruz" dedi.

Camideki yemek ikramı ve bayramlaşma programı, mahalle halkının sohbetleri ve edilen duaların ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bayram Namazı, Kültür Sanat, Eskişehir, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Çardak'ta 500 Yıllık Bayram Geleneği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Samsun’da ilginç olay: Yılkı atı kafeye çifte attı Samsun'da ilginç olay: Yılkı atı kafeye çifte attı
Kenya’da yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci öldü, 79 öğrenci yaralandı Kenya'da yatılı kız okulunda çıkan yangında 16 öğrenci öldü, 79 öğrenci yaralandı
İsrail ateşkese rağmen Beyrut’u vurdu Üst düzey isim öldürüldü iddiası İsrail ateşkese rağmen Beyrut'u vurdu! Üst düzey isim öldürüldü iddiası
Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu Verilen kurban payına isyan etti: Kapında köpek yok muydu?
Yasak aşk macerası korkunç sonla bitti Yasak aşk macerası korkunç sonla bitti
Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı Genç kadın metrelerce savruldu Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı! Genç kadın metrelerce savruldu

12:05
Galatasaray’da ayrılık: Başladığım yere döneyim
Galatasaray'da ayrılık: Başladığım yere döneyim
11:55
İmza an meselesi İşte Tedesco’nun yeni takımı
İmza an meselesi! İşte Tedesco'nun yeni takımı
11:32
Rakam öyle böyle değil Arda Güler’in yeni takımını “Rüya transfer“ diyerek duyurdular
Rakam öyle böyle değil! Arda Güler'in yeni takımını "Rüya transfer" diyerek duyurdular
11:08
Semiha Yankı’nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı Geri adım atmadı
Semiha Yankı'nın bayram mesajı ortalığı karıştırdı! Geri adım atmadı
10:59
CHP’de kriz derinleşiyor Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak
CHP'de kriz derinleşiyor! Kılıçdaroğlu konuşacak, Özel düğmeye basacak
10:28
Kılıçdaroğlu’nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanından çok konuşulacak Özgür Özel iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2026 12:19:46. #7.13#
SON DAKİKA: Çardak'ta 500 Yıllık Bayram Geleneği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.