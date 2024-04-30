Cazın prensesi Aziza Mustafa Zadeh ve oğlu İzmir'de konser verecek - Son Dakika
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Kültür Sanat

Cazın prensesi Aziza Mustafa Zadeh ve oğlu İzmir'de konser verecek

Cazın prensesi Aziza Mustafa Zadeh ve oğlu İzmir\'de konser verecek

Dünya çapında tanınan caz piyanisti Aziza Mustafa Zadeh ve oğlu Ramız Han, 10 Mayıs'ta İzmir Konak AKM Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak. Anne ve oğul, ilk defa 2 piyanoyla gösteri sunacak. Zadeh, müzik kariyerinde birçok ödül kazanmış ve uzun bir aradan sonra İzmir'de hayranlarıyla buluşacak.

30.04.2024 10:21
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"Cazın prensesi" olarak anılan Azerbaycanlı piyanist, besteci ve şarkıcı Aziza Mustafa Zadeh, oğlu Ramız Han ile İzmir'de seyirciyle buluşacak.

Dünya çapında tanınan caz piyanisti Aziza Mustafa Zadeh ve oğlu Ramız Han, 10 Mayıs'ta İzmir Konak AKM Sahnesi'nde sanatseverlerle bir araya gelecek.

Anne ve oğul, ilk defa 2 piyanoyla gösteri sunacak.

Kendi adını taşıyan ilk albümünü 1991'de yayımlayan Zadeh, 1993'te "Always" adlı ikinci albümünü çıkardı. Bir yıl sonra, Phono Akademi Ödülü, Echo Müzik Ödülü ve Washington'da düzenlenen Thelonious Monk Piyano Yarışması'nda birincilik ödüllerini kazanan Zadeh, müzik eleştirmenleri tarafından kusursuz olarak nitelendirilirken uzun bir aradan sonra İzmir'de hayranlarıyla buluşacak.

Kaynak: AA

Dünya, İzmir, AKM, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Cazın prensesi Aziza Mustafa Zadeh ve oğlu İzmir'de konser verecek - Son Dakika

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