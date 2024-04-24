Çelik kanatlar, nefesleri kesti - Düzce semalarında savaş uçakları geçti - Son Dakika
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Kültür Sanat

Çelik kanatlar, nefesleri kesti - Düzce semalarında savaş uçakları geçti

Düzce'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-16'lar muharip uçak gösterisi gerçekleştirdi. Düzceliler, uçakların alçak uçuşunu nefeslerini tutarak izledi. Gösteri uçuşu, 2 F-16 muharip uçağının 2 defa yakın uçuşu ile sona erdi.

24.04.2024 00:35  Güncelleme: 00:59
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Çelik kanatlar, nefesleri kesti

- Düzce semalarında savaş uçakları geçti

DÜZCE - Düzce'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı F-16'lar muharip uçak gösterisi gerçekleştirdi. Uçakların alçak uçuşunu Düzceliler nefeslerini tutarak izledi.

Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığı 2024 yılı yurt içi hava gösterileri programı çerçevesinde; F-16 muharip uçaklar, Düzce semalarında alçak uçuş gerçekleştirdi. Uçakların uçuşunu nefeslerini tutarak izledi. Büyük heyecan oluşturan uçuş sonrası duygularını paylaşan Hakan Arslan isimli vatandaş, Düzce semalarında ilk defa uçuş gösterisi gördüğünü belirterek Solotürk ve Türk Yıldızları gösteri timinin de gösteri yapmasını istedi. Arslan; "Düzce'de ender yapılan bir gösteri. Düzce semalarında pek uçak göremiyoruz. 23 Nisan dolayısıyla savaş uçaklarımız geçiş gerçekleştirdiler. Kısa da olsa gidip gelmeleri çok güzel oldu. İlk defa uçakları gören kardeşlerimiz, çocuklar ve büyüklerimiz oldu. Çok güzel bir gösteriydi. Devamını da bekliyoruz. Solotürk ekibini bekliyoruz. Düzce'de onların bir gösteri yapmasını 4 gözle bekliyoruz. Onların gösterileri, akrobasileri Düzceliler olarak çok merak ediyoruz. Yakında Solotürk'ü de bekliyoruz" dedi.

Gösteri uçuşu 2 F-16 muharip uçağının 2 defa yakın uçuşu ile sona erdi.

Kaynak: İHA

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