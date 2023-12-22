Cem Adrian Bursa\'da unutulmaz bir konser verdi

Şarkıcı Cem Adrian, Bursa'da sanatseverler için konser verdi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konser öncesinde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Cem Adrian ile orkestrası, konserde sevilen ve unutulmayan türkülerden oluşan özel bir repertuvara yer verdi.

Adrian, gecede "Sarı Gelin", "Mihriban", "Kum Gibi" ve "Uzun İnce Bir Yoldayım" gibi eserleri seslendirdi.

Konsere gelen sanatseverler Cem Adrian'ın kapanışta söylediği "Kül Olur" şarkısına eşlik etti.

Gecenin sonunda Adrian ve orkestrasının performansı dinleyiciler tarafından alkışlandı.