Ceren Kızıltaş: Hayallerinin Peşinde

Düzce'de çocukluğundan bu yana ilgi duyduğu arabalarla ilgili meslek edinmek isteyen Ceren Kızıltaş, üniversitede öğrendiği teorik bilgiyi, çıraklık yaptığı oto tamircide pratiğe dönüştürüyor.

Babasının yanı sıra birçok aile büyüğü tır, kamyon ve otobüs şoförlüğü yapan 18 yaşındaki Kızıltaş, küçük yaşlardan itibaren bu alana ilgi duymaya başladı.

Kızıltaş'ın özellikle farklı motor parçalarına ve mekanik sistemlerin işleyişine merakı, zamanla tutkuya dönüştü.

Liseden mezun olduktan sonra üniversite sınavını kazanarak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojisi Bölümü'ne başlayan Kızıltaş, yaz döneminde işin inceliklerini yerinde öğrenmek ve kendini geliştirmek amacıyla Düzce Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir oto tamircide çıraklığa başladı.

"Hayallerimin peşinden koştum"

Ceren Kızıltaş, AA muhabirine, çocukluk hayalinin peşinden gittiği için mutlu olduğunu söyledi.

Başlarda çevresinden olumsuz tepkiler aldığını ancak zamanla doğru karar verdiğinin görüldüğünü belirten Kızıltaş, "Çevremde babam, dedem, amcam, dayım, hepsi şoför. Onlardan dolayı içinde hep bir heves oldu. Arabalara, tırlara ve kamyonlara ilgim hep vardı." dedi.

Kızıltaş, oto tamircide çalışarak teorik bilgiyi pratiğe dönüştürme imkanı bulduğunu dile getirerek "Buradaki ustalar, kalfalar ve diğer çıraklar bana çok yardımcı oluyor. Beni 3-4 haftada bu noktaya getirebilecek derecede iyiler. Sevdiğim işi yaparken bana yardımcı olmaları beni de çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Üniversitede 2 yıllık bölümde okuduğunu ancak 4 yıllık bölüme geçiş yapmak istediğini anlatan Kızıltaş, "Üniversitede eğitim almak, ileride motor üzerine iş yeri açmak istiyorum. Bunu yapacağımı düşünüyorum ama çok zor bir ihtimal, yapamayacak olursam da mühendis olarak hayatıma devam etmek istiyorum. Elimden geldiğince hem eğitim almak hem de tecrübe kazanmak istiyorum. Burada olmayı seviyorum ve ileride de böyle olsun istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kızıltaş, ailesinin ve iş arkadaşlarının desteğinden bahsederek işi öğrendikçe onların da kendisiyle gurur duyduğunu kaydetti.

Kadınların her işi yapabileceğini belirten Kızıltaş, şöyle devam etti:

"İnsanların birtakım bakış açısından çıkması gerekiyor. Bana da 'Yapamazsın.' denildi ama şimdi herkes bunu dediğine pişman. Şu anda böyle diyenler, benimle gurur duyuyor. Kadınlar istediklerinde her şeyi yapabiliyor. Herkes hayalleri neyse peşinden koşsun. Bir denemede olmadı, ikinci kez denesinler. Şartlar zorluyor ama ben hayallerimin peşinden koştum. İnşallah istediğim noktaya da geleceğim."

"Bu iş ağır demeden gayretle çalışıyor"

İş yeri sahibi motor ustası Yavuz Şenol da Ceren Kızıltaş'ın işi sevdiğini ve gayretle çalıştığını dile getirerek "İşi seven insanların işe bakış açısı çok farklı. Ceren 3 haftadır bizimle ve ilk geldiğinden bu yana üzerine koyarak çalışıyor. Hiçbir işten kaçmıyor. Bu iş ağır demeden gayretle çalışıyor. Arabaların altına yatıyor, kalkıyor. Biz kendisinden memnunuz, o da bizden memnunsa ne mutlu bize." diye konuştu.