Çerkes Kadınları El Sanatlarıyla Kültürlerini Yaşatıyor

Kültür Sanat

Kayseri Kafkas Derneği bünyesindeki el sanatları kursunda katılan Çerkes kadınlar, geleneksel motiflerini kıyafet ve çeşitli hediyelik eşyalara işleyerek gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor.

Haftanın iki günü kursa katılan farklı yaşlardaki 20 kadın, kültürlerine ait motifleri kazaziye tekniğiyle çeşitli ürünlere işliyor.

Geleneksel Çerkes kıyafetlerine de işlemeler yapan kadınlar, her birinin ayrı anlamı olan motifleri çanta, takı, şapka, yelek gibi eşyalara uyarlıyor.

Kurs eğitmeni Döne Tok, AA muhabirine, unutulmaya yüz tutmuş Çerkes el sanatlarını gün yüzüne çıkarmak için kadınlarla bir araya geldiklerini söyledi.

El işi sanatının önce altyapısını öğrendiklerini anlatan Tok, "Sonra asıl işlere başlıyoruz. Çerkes el sanatlarını günümüzde kullanabileceğimiz ürünlere dönüştürüyor, motifleri takılara, çantalara işliyoruz. Erkek ve kadınlar için 'şargon' dediğimiz boyunluklar yapıyoruz. Kolye, bileklik ve küpeler gibi takıları bizim motiflerimizle işliyoruz. Kazaziye aslında Çerkeslerin el işidir. Atalarımız 150-200 yıl önce yapardı bu el işini. Derneğimizde bu sanatları yaşatmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"Yaptıkça bu işleri çok sevdim"

Kursiyerlerden Derya Öztürk, tanıdıkları sayesinde haberdar olduğu kursa geçen yıldan beri devam ettiğini dile getirdi.

Öğrendiği el işlerini evde de yaptığını belirten Öztürk, "Eskiden ninelerimiz yapardı ama biz 'Ne işe yarayacak?' diye bakıp öğrenmezdik. Yaptıkça bu işleri çok sevdim." dedi.

Nursel Özdemir Tokoğlu da 20 yıl önce el sanatlarını öğrendiğini ancak zamanla unuttuğunu kaydetti.

Çerkes sürgününden sonra kültürlerine ait birçok değerin kaybolduğunu ve unutulduğunu ifade eden Tokoğlu, "Son yıllarda İstanbul ve Ankara'daki derneklerimizin başlattığı çalışmalarla bu sanatlar gün yüzüne çıktı. Gençlerimiz, kadınlarımız bu işlere önem veriyor, öğrenmeye çalışıyor. Bizden sonraki nesil de inşallah devam ettirir, uzun yıllar el sanatlarımız ve kültürel mirasımız gelecek nesillerimize aktarılır. Şargon, jıbga, rüzgar yeli dediğimiz yelpazemiz ve çok detaylı sanatlarımız var." ifadelerini kullandı.