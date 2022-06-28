Çerkes sürgününü böyle anlattılar - Son Dakika
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Çerkes sürgününü böyle anlattılar

28.06.2022 10:51

Çerkes sürgününü böyle anlattılar O anlar tüyleri diken diken etti Kocaeli'de "Yeniden Doğuş 1864 Kafkasya'dan Anadolu'ya Bir Sürgün Hikayesi" programı düzenlendi.

Çerkes sürgününü böyle anlattılar

O anlar tüyleri diken diken etti

KOCAELİ - Kocaeli'de "Yeniden Doğuş 1864 Kafkasya'dan Anadolu'ya Bir Sürgün Hikayesi" programı düzenlendi. Etkinlikte Çerkes sürgününü anlatan dans tiyatrosu büyük beğeni topladı.

İnsanlık tarihinin acı hadiselerinden biri olan Çerkes sürgünü, "Yeniden Doğuş 1864 Kafkasya'dan Anadolu'ya Bir Sürgün Hikayesi" isimli dans tiyatrosu ile Kocaeli'de anlatıldı. Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen gösteri öncesinde vatandaşlar tarih koridorunu gezdi. Tarih koridoruyla salona giren seyirciler, önce sergi alanını inceledi, ardından salonu tıklım tıklım doldurdu. Sanat yönetmenliği ve koreografisini Mecit Moğol'un üstlendiği gösteride, 50 kişilik kadro ile dans gösterisi seyircilerin beğenisine sunuldu. Çerkeslerin Kafkasya'dan Anadolu'ya sürülme hikayesinin anlatıldığı koreografi, ayakta alkışlandı.

"Sürgün şarkısında gözlerim doldu ve ağladım"

İstanbul Kafkas Vakfı'nın Kurucu Başkanı Mehdi Nüzhet Çetinbaş, "Olayları yakından bilen ve yaşayan ailelerin bir torunu olarak sürgün şarkısında gözlerim doldu ve ağladım. İnsanlar o zaman çok çile çekti. Vapurda ölen insanlar oldu. O insanları gemiden denize attılar. Anneler bebeklerine yemek yediremedikleri için emzirdikleri çocuklar kucaklarında öldü. O bebekleri denize attılar. Oyunda da sembolize olarak o anlara şahit olduk. Bu sıkıntıları yaşayarak Çerkesler Kafkasya'dan buraya geldi. Koreografi de olduğu gibi Çerkesler Anadolu'ya gelince Türk toplumu ile kaynaştı. Bir tarafta horon oynanırken, diğer taraftan Kafkas dansları iç içe oynandı. Mecit Moğol, çok güzel bir koreografi çıkartmış, kendisini tebrik ediyorum" dedi.

"Türkiye bizim ikinci vatanımız"

Oyunu çok beğendiğini söyleyen Emine Ok Sakallıoğlu, "Son dönemde izlediğim en profesyonel gösteriydi. Türkiye bizim ikinci vatanımız. Örf, adet, gelenek, görenek her şeyimiz o bölgede kaldı" diye konuştu.

"Müzisyenler dahil 50 kişilik bir kadro vardı"

Çok güzel tepkiler aldığını söyleyen yönetmen Mecit Moğol, "9 aylık süreçte bu sunumu gerçekleştirdik. Sunumdan çok memnunum, ben sadece yönetendim bütün işi sanat elçilerim, sanatçılarım yaptı. Müzisyenler dahil 50 kişilik bir kadro vardı" ifadelerini kullandı.

"Bu topraklar için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız"

Sahnede yer alan 67 yaşındaki dansçı Uğur Ertuğrul, "Kendi kültürümüzü hem yaşatıp hem de bizden sonraki nesle aktarmaya çalışıyoruz. Sürgün aslında başlı başına çok uzun bir tarih. Yüzyılın üzerinde Çarlık Rusya'sıyla yapılan bir özgürlük mücadelesi. Biz Osmanlı'ya göç etmek zorunda kaldık. Aslında bu bir göç değildi, soykırımdı. Bu topraklara geldikten sonra burayı benimsedik. Bu topraklar bizim. Osmanlı dönemi ve Cumhuriyet tarihi dahil biz bu topraklar için ödememiz gereken bedeli gururla ödedik. Bunun için de şu an olduğumuz yerdeyiz. Bundan sonrası için de bu topraklar için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" şeklinde konuştu.

1.5 milyona yakın Çerkes sürgün edildi

Çerkes sürgününün üzerinden 158 yıl geçti. Rusya'nın Karadeniz sahiline inme politikası gereği Kuzey Kafkasya'yı ele geçirme amacıyla 1556'dan itibaren başlattığı Kafkas-Rus Çarlığı savaşı 308 yıl devam etti. 21 Mayıs 1864'ten itibaren Çerkes toplulukları başta Osmanlı İmparatorluğu olmak üzere, dünyanın çeşitli bölgelerine sürgün edildi. Resmi olmayan rakamlara göre 1,5 milyona yakın Çerkes bir ay içinde sürgüne tabi tutuldu. Yol şartları, salgın hastalıklar ve açlık gibi nedenlerden dolayı binlerce Çerkes hayatını kaybetti.

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Kaynak: İHA

Kafkasya, Kocaeli, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Çerkes sürgününü böyle anlattılar - Son Dakika

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