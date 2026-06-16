Çeşme'de, "Hayatın Anlamı Kitap" projesinin dördüncü sezonunu tamamlandı - Son Dakika
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Çeşme'de, "Hayatın Anlamı Kitap" projesinin dördüncü sezonunu tamamlandı

Çeşme\'de, "Hayatın Anlamı Kitap" projesinin dördüncü sezonunu tamamlandı
16.06.2026 12:20  Güncelleme: 12:25
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İzmir Çeşme'de Kaymakamlık himayesinde yürütülen 'Hayatın Anlamı Kitap' projesinin dördüncü sezon finali yapıldı. 33 okulda yüzlerce öğrenciye ulaşılan projede en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde Kaymakamlık himayesinde yürütülen "Hayatın Anlamı Kitap" projesinin dördüncü sezonu, düzenlenen renkli bir final programıyla sona erdi. Sezon boyunca 33 okulda yüzlerce öğrenci ve öğretmene ulaşan proje kapsamında, en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi.

Çeşme Kaymakamlığı tarafından öğrenci ve öğretmenlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla 7 Mart 2023 tarihinde hayata geçirilen "Hayatın Anlamı Kitap" projesinin sezon finali, Ilıca Otel İskelesi'nde gerçekleştirildi. Yoğun katılıma sahne olan programa; Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı ve Proje Koordinatörü Arzu Güleryüz Maraşlı'nın yanı sıra Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Kenar, İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Akın Satkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, siyasi parti ve STK temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve ünlü televizyon programcısı Zahide Yetiş katıldı.

"Edebiyatı sanat, tarih ve doğayla buluşturduk"

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Proje Koordinatörü Arzu Güleryüz Maraşlı, projenin yalnızca kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı değil, çocukların düşünme ve üretme becerilerini de geliştirmeyi hedeflediğini vurguladı. Sezon boyunca 33 okulda düzenli okuma saatleri gerçekleştirdiklerini belirten Maraşlı, şu ifadeleri kullandı: "Kitapları sınıf ortamının dışına taşıyarak Efes Antik Kenti, Erythrai Antik Kenti ve çeşitli doğal yaşam alanlarında 'mekan okumaları' yaptık. Edebiyatı sanat, tarih ve doğayla buluşturduk. Ayrıca Ahmet Şerif İzgören, Aytül Akal, Yasemin Sungur ve Salim Kadıbeşegil gibi değerli yazarlarımızı öğrencilerimizle bir araya getirdik." Maraşlı ayrıca, "Kitap Takas Şenliği", "Kitaptan Sanata Yolculuk" atölyeleri ve öğretmenlere yönelik düzenlenen aylık "Kitap Sohbetleri" ile projenin her kesime dokunduğunu belirterek destek veren tüm paydaşlara teşekkür etti.

"Güçlü toplum, okuyan nesillerle mümkündür"

Törende konuşan Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı ise ülkelerin gelişmişlik yarışında bilgi ve eğitimle öne çıkabileceğine dikkat çekti. Kitap okumanın bir yaşam alışkanlığı haline gelmesi gerektiğini ifade eden Kaymakam Maraşlı, "Geleceğin güçlü toplumu ancak okuyan, sorgulayan ve araştıran nesillerle mümkün olacaktır. İlçemizde kitap okuyan çocuk sayısındaki gözle görülür artış bizleri son derece umutlandırıyor" dedi.

Dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

Protokol konuşmalarının ardından, sezon boyunca en fazla kitap okuyan öğrencilere ödülleri takdim edilirken, projeye katkı sağlayan kişi ve kurumlara teşekkür plaketleri verildi.

Gecenin sanat bölümünde ise solist Burcu Diken, piyanoda Devrim Yeşilpınar, davulda Bora Peynirci, trompette Tolga Bilgin ve basta Selim Gürcan'ın eşlik ettiği orkestrayla davetlilere müzik ziyafeti sundu. Etkinlik sonunda Proje Koordinatörü Arzu Güleryüz Maraşlı, sahne alan sanatçılara "Sakız Ağacım Çeşme" projesi kapsamında adlarına bağışlanan sakız ağacı fidanlarının sertifikalarını takdim etti.

Program, katılımcılara sunulan kokteyl ikramıyla sona erdi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Çeşme'de, 'Hayatın Anlamı Kitap' projesinin dördüncü sezonunu tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çeşme'de, "Hayatın Anlamı Kitap" projesinin dördüncü sezonunu tamamlandı - Son Dakika
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