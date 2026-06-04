Çeşme'de 'Renklerin Fısıltısı' Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Çeşme'de 'Renklerin Fısıltısı' Sergisi Açıldı

Çeşme\'de \'Renklerin Fısıltısı\' Sergisi Açıldı
04.06.2026 10:34
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Çeşme Atatürk Anadolu Lisesi'nin öğrencileri, 'Renklerin Fısıltısı' sergisiyle yeteneklerini sergiledi.

Çeşme Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı eserlerden oluşan "Renklerin Fısıltısı" Resim Sergisi, düzenlenen törenle sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Görsel Sanatlar Öğretmenleri Fatma Ceylan ve Demet Özer'in rehberliğinde hazırlanan serginin açılışına Çeşme İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker de katıldı.

Öğrencilerin hayal güçlerini, duygu dünyalarını ve sanatsal bakış açılarını tuvallere yansıttığı eserlerin yer aldığı sergi, açılışın ardından davetliler tarafından ilgiyle gezildi. Farklı teknikler ve temalar kullanılarak hazırlanan çalışmalar, ziyaretçilerden beğeni topladı.

Sergide yer alan eserlerin öğrencilerin yıl boyunca yürüttükleri çalışmaların bir ürünü olduğunu belirten okul yetkilileri, bu tür etkinliklerin gençlerin sanatsal yönlerini geliştirmelerine, kendilerini ifade etmelerine ve özgüven kazanmalarına önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker de sergiyi dolaşarak öğrencilerin çalışmalarını inceledi, eserler hakkında bilgi aldı. Öğrencilerin ortaya koyduğu başarılı çalışmaların takdire değer olduğunu belirten Çöker, serginin hazırlanmasında emeği geçen öğretmenleri ve öğrencileri tebrik etti.

"Renklerin Fısıltısı" Resim Sergisi, öğrencilerin sanata olan ilgisini ortaya koyarken, ziyaretçilere de genç sanatçıların gözünden renkli ve özgün bir dünyanın kapılarını araladı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Çeşme'de 'Renklerin Fısıltısı' Sergisi Açıldı - Son Dakika

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