Çeşme Festivali 90\'lar Temasıyla Başlıyor

Kültür Sanat

İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen Çeşme Festivali'nde bu yıl 90'lar temasıyla etkinlikler organize edilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre 1980 ve 1990'lı yıllarda ülkenin önde gelen müzik festivalleri arasında yer alan Çeşme Festivali, bu yıl "90'larda Çeşme" temasıyla başlıyor.

Bu yıl 13 Eylül'de başlayacak Çeşme Festivali, 15 Eylül Alaçatı ve 16 Eylül Çeşme'nin kurtuluşu etkinlikleriyle birleşecek.

Dört gün boyunca konserler, söyleşiler, çocuk oyun atölyeleri ve gösterilerin yer alacağı festival, 13 Eylül'de kortej yürüyüşüyle başlayacak.