Ceylanlar Doğaya Salınıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ceylanlar Doğaya Salınıyor

Ceylanlar Doğaya Salınıyor

Şanlıurfa'daki ceylan üretme istasyonundan 60 ceylan, doğal yaşam alanlarına salınacak.

10.10.2024 11:50
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Nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Şanlıurfa'daki 75'inci Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'nda korumaya alınan ceylanların 60'ı, doğal yaşam alanlarındaki popülasyonlarının artırılması için Şanlıurfa ve Şırnak dağlarında doğaya salınacak.

Geçmişte sürüler halinde yaşayan ceylanlar, sayılarının azalması nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce koruma altında tutuluyor.

Bölgedeki ceylanları korumak ve sayısını artırmak amacıyla 2005 yılında kurulan 75'inci Yıl Ceylan Üretim İstasyonu'nda dünyaya gelen yavrular, Şanlıurfa'daki Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na bırakılıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu Şanlıurfa dağlarındaki ceylan popülasyonunun istenilen seviyeye ulaşmasının ardından bu hayvanlar, 2020'de güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terörün gölgesinden kurtulan Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Cudi Dağı'na da salındı.

"Bu sene yavru açısından oldukça bereketli oldu"

?Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Bölge Müdürü Hakan Mumcuoğlu, AA muhabirine, ceylanların kendileri için çok değerli olduğunu ve popülasyonlarının artırılması için yoğun çaba harcadıklarını söyledi.

Faaliyete 2005'te 86 ceylanla başlayan üretme istasyonunda, bu yıl sayının 460'a ulaştığını anlatan Mumcuoğlu, şöyle konuştu:

"Bu yüksek rakama ulaştığımızdan dolayı bunların salım programı gerçekleşmektedir. 2020 ve 2021 yıllarında Urfa ceylanımızın, Şırnak Cudi Dağı'na 40 ve 50'li grup halinde toplamda 90 adet salımı yapıldı. Dolayısıyla oraya da ceylanlarımız yerleşti. Bugün itibarıyla sayılarının, yapılan envanterde 132 olduğunu tespit ettik. Dolayısıyla bu seneki programımızda da 30 Cudi Dağı'na, 30 da Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na salım yaparak toplamda 60 bireyimizin salımını gerçekleştireceğiz."

Mumcuoğlu, Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda yaptıkları sayımlarda ise ceylan sayısının 432'ye ulaştığını belirlediklerini, yeni salımlar ve buradaki yeni doğumlarla sayının kısa sürede 500'e ulaşmasını beklediklerini ifade etti.

Bu yıl yeni yavru sayısının beklenenin üzerinde olmasından mutluluk duyduklarını belirten Mumcuoğlu, şunları kaydetti:

"Geçen sene ve bu sene yavru sayısı ortalamanın oldukça üzerinde gerçekleşti. Normalde 50-60 birey doğumla bu topluluğa katılırken, 2023 yılında 130, 2024 yılında da 175 doğum gerçekleşti. Dolayısıyla bu sene yavru açısından oldukça bereketli oldu. Bu da salım programımızdaki sayıların biraz daha yükseltilmesine sebep oldu. Urfa ceylanı, bu yörenin ilk zamanlardan beri asli türü. Zamanla, ama doğal sebeplerle ama insan baskısıyla nesli tehlike altına düşmüş. Genel Müdürlüğümüz de bunu görev bilerek bu hayvanın neslini devam ettirmesi için gerekli tedbirleri alıp bu üretme istasyonunu kurmuş. Bu neslin devamını sağlayacak şekilde, eski yaşadıkları yerlere bırakarak buralara tekrar tutunmalarını sağlıyoruz."

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Şırnak, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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