Çeyrek asırlık festivalin en iyi belgesel filmi "Bir Gün, 365 Saat" oldu

25. Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin 'en iyileri' belli oldu

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bu yıl 25.'si gerçekleşen "Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" çerçevesinde düzenlenen en iyi belgesel film ödülüne Eylem Kaftan'ın yönetmenliğini yaptığı "Bir Gün, 365 Saat" layık görüldü.

Çeyrek asırdır kesintisiz sürdürülen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali çerçevesindeki yarışmada dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri verildi.

Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine Karabük Valisi Mustafa Yavuz, CHP Milletvekili Cevdet Akay, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Belediye Başkanı Elif Köse, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Başkan Köşe, çeyrek asırlık festivali önemsediklerini belirterek katkı veren herkese teşekkur etti.

Konuşmanın ardından ödül törenine geçildi. Uluslararası Uzun Metraj Belgesel Film kategorisinde Vahit Sarıtaş'ın "Flanöz" eseri mansiyon, Alexandr Avilov'un "Tanya, Summer, Winter" eseri jüri özel ödülünü alırken, "Bir Gün, 365 Saat" filmiyle yönetmen Eylem Kaftan en iyi belgesel film ödülünün sahibi oldu.

Uluslararası Kısa Metraj Belgesel Film kategorisinde en iyi belgesel film ödülüne Elina Talvensaari'nin "How To Please" filmi layık görülürken, "İyi Ölüm" ile jüri özel ödülünü Hasan Ete aldı.

Kültürel Miras ve Korumacılık Temalı Ulusal Belgesel Film kategorisinde Kerem Soyyılmaz'ın Rodakis'i Ararken isimli eseri Süha Arın en iyi belgesel ödülünü almaya hak kazandı.

"Safranbolu Temalı Ulusal Belgesel Film Yapım Destek Yarışması kategorisinde en iyi proje ödülüne "Safranbolu'nun İzleri" filmi layık gösterildi.

Ödüllerin verilmesinin ardından çektirilen hatıra fotoğrafı ile festival sona erdi.