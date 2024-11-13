Cezaevinde Moral Konseri Düzenlendi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Cezaevinde Moral Konseri Düzenlendi

Şırnak T Tipi Cezaevi'nde hükümlü ve tutuklular için ilk moral konseri gerçekleştirildi.

13.11.2024 20:13
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Cezaevinde moral konseri: Hükümlü ve tutuklara 25 kişilik ekip konser verdi

ŞIRNAK - Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki hükümlü ve tutuklulara yönelik moral ve motivasyon etkinliği gerçekleştirildi.

2013 yılında açılan Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ilk defa hükümlü ve tutuklulara yönelik konser düzenlendi. Hükümlü ve tutukluların el emekleri yaptıkları ürünler de sergilendi. Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 25 kişilik öğrenci grubunun verdiği konser ile hükümlü ve tutuklular etkinliğe katılarak müziğin birleştirici gücünü bir arada yaşadı.

Konser etkinliğinde konuşan Cezaevi Savcılarından Deniz Şahin, bu tür etkinliklerin bundan sonra da devam edeceğini söyledi. Etkinliğe Şırnak Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, Cumhuriyet Savcısı Deniz Şahin, Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Serkan Kengil, hükümlü ve tutuklular katıldı.

Düzenlenen konser sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Serkan Kengil, "Ceza İnfaz Kurumumuzda tutuklu hükümlülerin iyileştirilmesi ve topluma kazandırılması faaliyetleri kapsamında etkinlik oluşturduk. Öğrencilerinden oluşan bir konser dinledik hep beraber. Üniversite öğrencileri burada bize konser verme konusunda destek vereceklerini bildirdi. Bizlerde Ceza Evleri Tevkif Genel Müdürlüğüne bununla ilgili gerekli yazışmaları yaparak izinlerimizi aldık. Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri bize güzel bir müzik dinletisi oluşturdu. Aynı zamanda hükümlü ve tutuklularımızın bireyselleşmesi ve beceri olarak, kendi el sanatları olarak üretmiş oldukları gerek atölyelerde, gerekse koğuşlarda oluşturmuş oldukları el sanatları sergimiz vardı. Tutuklu ve hükümlüler hem kendi geçimlerini sağlamış olacaklar hem de kendi el emeklerini sergilemiş olacaklar" dedi.

Konser programı, Şırnak Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Alpaslan, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, Cumhuriyet Savcısı Deniz Şahin ve Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Serkan Kengil'in müzik grubuna teşekkür belgelerini vermesi ile son buldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Cezaevinde Moral Konseri Düzenlendi - Son Dakika

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