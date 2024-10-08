Chaplin Tiyatrosu 14 Ekim'de Seyirciyle Buluşuyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Chaplin Tiyatrosu 14 Ekim'de Seyirciyle Buluşuyor

Charlie Chaplin'in hayatını sahneye taşıyan 'Chaplin' oyunu 14 Ekim'de prömiyer yapacak.

08.10.2024 17:50
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"Chaplin" adlı tiyatro oyunu, 14 Ekim'de Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahne'de seyirci karşısına çıkacak.

Aksel Bonfil'in yazdığı, Saim Güveloğlu'nun yönettiği, yapımcılığını Mert Siliv'in üstlendiği ve geçen sezon prömiyerini yapan "Chaplin" yeni sezon oyunlarına başladı.

Charlie Chaplin'in yasal haklarını elinde bulunduran Fransa merkezli "The Chaplin Office" tarafından varislerinin onayıyla hazırlanan tiyatro formatındaki oyunda, Özgür Daniel Foster, Aybüke Pusat, Şebnem Dönmez, Emre Taşkıran, Murat Danacı, Defne Koldaş, Semih Ali Aksoy ve Çınar Yener sahneye çıkacak.

Kostüm, dekor ve hikayesiyle seyircilere farklı bir deneyim sunan oyunda, Londra'nın yoksul mahallelerinden yola çıkıp genç yaşta sahnelere adım atan, Amerika'ya uzanarak Hollywood'un zirvesine yerleşen ve özel hayatındaki skandal iniş çıkışlarla, politik görüşleriyle, efsanevi eserleri ve ikonik karakteriyle hem güldüren hem de düşündüren Charlie Chaplin'in hayat hikayesi sahneye taşınacak.

Kaynak: AA

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