Chill-Out Festival, 15 Mayıs'ta Kemer Country Club'da - Son Dakika
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Chill-Out Festival, 15 Mayıs'ta Kemer Country Club'da

03.04.2022 12:07
Chill-Out Festival, 15 Mayıs'ta Kemer Country Club'da

Katılımcılarını her yıl farklı deneyimlerde buluşturan Chill-Out Festival, %100 Music sunumuyla, kalp ısıtan etkileşimlerle dolu inanılmaz bir deneyim için 15 Mayıs'ta kapılarını bir kez daha açıyor.

Katılımcılarını her yıl farklı deneyimlerde buluşturan Chill-Out Festival, %100 Music sunumuyla, kalp ısıtan etkileşimlerle dolu inanılmaz bir deneyim için 15 Mayıs'ta kapılarını bir kez daha açıyor.

"Yeryüzündeki Cennet" mottosu ile yola çıkan Chill-Out Festival, 15 Mayıs tarihinde Kemer Country Club'da müzik ve eğlence severlerle buluşacak.

Festivalin açıklanan ilk konukları; 2000'li yılların müzik dünyasına kazandırdığı en dinamik grup Belçikalı Stavroz, elektronik sahnesinin yaratıcı isimlerinden İngiliz DJ Romare ve elektronik müzik dünyasının en büyüleyici sanatçılarından biri olan Christian Löffler oldu.

Chill-Out Festival, 15 Mayıs'ta Kemer Country Club'da
Chill-Out Festival, 15 Mayıs'ta Kemer Country Club'da
Chill-Out Festival, 15 Mayıs'ta Kemer Country Club'da
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Kemer Country, Festival, Mayıs, Kalp, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Chill-Out Festival, 15 Mayıs'ta Kemer Country Club'da - Son Dakika


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SON DAKİKA: Chill-Out Festival, 15 Mayıs'ta Kemer Country Club'da - Son Dakika
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