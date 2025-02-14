Chopin'in Doğum Günü 'Chopin Zamanı' ile Kutlanacak - Son Dakika
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Kültür Sanat

Chopin'in Doğum Günü 'Chopin Zamanı' ile Kutlanacak

Chopin\'in Doğum Günü \'Chopin Zamanı\' ile Kutlanacak

Dünyaca ünlü besteci Frederic Chopin'in doğum günü, 22 Şubat'ta Süreyya Operası'nda 'Chopin Zamanı' adlı eserle kutlanacak. Tiyatro ve klasik müziği bir araya getiren bu temsilde, Chopin'in müziği ve etkisi sahneleniyor.

14.02.2025 11:27  Güncelleme: 11:28
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Chopin'in doğum günü 'Chopin Zamanı' ile Süreyya Operası'nda kutlanacak

İSTANBUL, - DÜNYACA ünlü Polonyalı besteci Frederic Chopin'in doğum günü, 22 Şubat'ta Jeux d'Art ekibi tarafından Süreyya Operası'nda kutlanacak.

Sahne sanatları tarihine 'Teatral Konser' eser yapısını kazandıran Emir Gamsız ve Ege Maltepe'nin, ilk temsili 2016 yılında New York'ta yapılmış olan eseri 'Chopin Zamanı' bu sezon İstanbul'da sahnelenecek.

Jeux d'Art ekibi tarafından tiyatro ve klasik müzik konserinin bir araya geldiği 'Chopin Zamanı', 22 Şubat saat 20.00'de Kadıköy Süreyya Operası'nda sahnelenecek.

Tiyatro sahneleri ve konser kesitleri aynı anda olmaksızın, fakat birbirleriyle ilişkili olarak kurulan bu yeni biçimdeki eserde, geçmiş ve gelecekten altı farklı zaman ve mekanda geçen sahnelerle bestecinin insanlar üzerindeki etkisi anlatılıyor. Sahnelerle birlikte ilerleyen konser programı ise, 'Veda' Polonezinden 'Son' Mazurkaya, 'Huzur' Noktürnünden 'İhtilal' Etüdüne, 'Yağmur Damlası' Prelüdünden Dördüncü Balad'a, Chopin'in en sevilen eserlerinden oluşuyor. Emir Gamsız ve Ege Maltepe'ye sahnede Ali Pınar, Okan Urun, İclal Atasoy, İnci Ergün ve Evren Erbatur eşlik edecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Chopin'in Doğum Günü 'Chopin Zamanı' ile Kutlanacak - Son Dakika

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