Çifte Minareli Medrese\'de Eserler Sergilendi

Erzurum'daki tarihi Çifte Minareli Medrese'de el emeği ürünler görücüye çıktı.

"Hayat Boyu Öğrenme Haftası Programı" kapsamında düzenlenen sergide; dünyaca ünlü Oltu taşı tespihler, zarafetin simgesi hat sanatları, Erzurum'un geleneksel kumaşı ehramdan üretilen modern giysiler ve çantalar, göz alıcı resimler, tablolar, kabartmalar ve kentin köklü kültürünü yansıtan eşyalar yer aldı. Tarihi mekanı dolduran vatandaşlar, hayran kaldıkları eserlerin önünde bol bol fotoğraf çektirirken, beğendikleri ürünleri de satın alma fırsatı yakaladı. Protokolün ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği serginin açılışına; Erzurum Vali Yardımcısı Miraç Kazdal, Erzurum İl Milli Eğitim Müdür Vekili Orhan Beyazlı ve il protokolü katıldı. İki gün boyunca ziyarete açık kalacak olan sergi, Erzurum'un geleneksel sanatlarını ve usta öğreticiler ile kursiyerlerin bir yıl boyunca döktüğü göz nurunu yakından görmek isteyen tüm sanatseverleri bekliyor.

"Öğrenmenin yaşı ve zamanı olmadığını bu tarihi kubbe altında gösterdik"

Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Kenan Kaya, sergide yapılan çalışmalara ve ulaşılan kursiyer sayısına dikkat çekerek, "Sayın Bakanımızın himayelerinde, Hayat ve Öğrenme Genel Müdürlüğümüz bünyesinde ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz koordinesinde Aziziye, Palandöken, Yakutiye Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri ve Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü'nce hazırlanan 4 bin 782 kursumuzda yaklaşık 91 bin kursiyerimizin hazırlamış olduğu eserler bugün burada bin 382 eserle birlikte tamamlanmıştır. Öğrenmenin yaşının, mekanının, zamanının bu tarih kubbe altında en güzel bir şekilde sergilendiği bir faaliyet oldu" ifadelerine yer verdi.

"Her ürünümüz tek ve eser mahiyetinde"

Yıl boyunca üretilen nadide eserlerin bu sergide halkla buluştuğunu belirten Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü Kurucu Başkanı Fatma Taşbaşı ise "Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzün bünyesinde 1-7 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü olarak biz de usta öğreticilerimiz, öğretmenlerimizle beraber yıl boyunca yaptığımız yaklaşık 90 personelimizle beraber yapmış olduğumuz yaklaşık 200 ürünümüzü sergiledik. İki günlük bir halka açılışımız var. Gezebilecekler, ürünlerimizi görebilecekler. Hepsi birbirinden ayrı güzel ürünlerimiz var. Her ürünümüzün bir tane olması bizim için çok kıymetli eser mahiyetinde olmuş oluyor" dedi. - ERZURUM