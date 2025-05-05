Çiftler 05.05.2025 İçin Nikah Dairesinde Yoğunluk Oluşturdu

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde dünyaevine "05.05.2025"te girmek isteyen çiftler, nikah dairesinde yoğunluk oluşturdu.

Yenişehir Belediyesinin açıklamasına göre, evlilik tarihlerinin akılda kalması için önceden bugüne randevu alan çiftler, sabah saatlerinden itibaren nikah dairesine geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen evlendirme memuru Minel Keskin, 5 Mayıs 2025'in, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü aratmayacak derecede talep gördüğünü belirtti.

Keskin, 22 çiftin nikah için bu günü seçtiğini ifade ederek, "Tarihteki görsel uyum ve ahenk, inşallah evliliklere de yansır. Bu özel tarihi tercih eden çiftlerimize, bugün gibi hayatlarının da hep özel geçmesini diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyaevine giren çiftlerden Buse Ela Çınar da "Bugünü seçtik çünkü bizim için çok önemli ve güzel bir tarih. Akılda kaldığı için en özel günümüzde bu tarihi seçtik." ifadesini kullandı.

Burak Taygar da tüm çiftlere mutlu evlilik dilediğini kaydetti.

Alara Dilek ise özel ve akılda kalıcı olduğu için 5 Mayıs'ı tercih ettiklerini belirtti.