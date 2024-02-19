Cilt kanserine rağmen terzilik mesleğini sürdüren 73 yaşındaki Muhammet İpek

Sakarya'da, 16 yıl önce cilt kanserine yakalanmasına rağmen çocuk yaşta başladığı terziliğe ara vermeyen 73 yaşındaki Muhammet İpek, çok sevdiği mesleğini 60 yıldır ilk günkü heyecanla yapıyor.
Karapürçek ilçesi Teketaban Mahallesi'nde yaşayan evli ve 3 çocuk babası İpek, ailesinin maddi zorluk yaşaması nedeniyle ağabeyinin yönlendirmesiyle 13 yaşında terziliğe adım attı. 4 yıl sonra ustasının İstanbul'daki kardeşinin dükkanında işine devam eden İpek, askerliğin ardından ilçeye döndü.
Eski iş yerinde bir süre çalıştıktan sonra 1986'da İstanbul'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı 1 Numaralı Dikimevi Müdürlüğünde işe giren İpek, 2 yıl burada görev yaptıktan sonra memleketinde dükkan açtı.
Uzun yıllar verdiği hizmetle müşterilerini memnun eden İpek, 16 yıl önce yakalandığı cilt kanserinden kurtulmak için girdiği ameliyatta üst damağı alındığı için konuşma güçlüğü çekmeye başladı. Hastalık geçirse de mesleğine ara vermeyen İpek, eski ütüsü ve güler yüzüyle müşterilerine hizmet vermeyi sürdürüyor.
Dükkanına gelen öğrencilerden, eğitimlerine devam etme sözü vermeleri karşılığında para da almayan İpek, ilerleyen yaşına rağmen işine bağlılığı ve çalışkanlığıyla ilçe halkının takdirini topluyor.
"Allah ömür verdiği, elim titremediği müddetçe bu işi yapacağım"
Trabzonlu olan İpek, AA muhabirine, 60 yıldır yaptığı mesleğini çok sevdiğini dile getirdi.
Terziliğin kendisi için çok şey ifade ettiğine değinen İpek, "Bu işi yapmazsam uyuyamıyorum. Aşığım bu işe. Gelip burayı açmazsam, bunu yapmazsam, bunun (giysinin) kokusunu almazsam bana bıkkınlık geliyor." diye konuştu.
İpek, kahve hayatını sevmediğini ve bahçe işleriyle de ilgilenmediğini aktararak, "Sağlığım el verdiği müddetçe, Allah ömür verdiği, elim titremediği müddetçe bu işi yapacağım." dedi.
Maddi imkansızlıklardan ötürü yanına çırak alamadığını belirten İpek, 22 yıl önce emekli olmasına rağmen hala çalıştığını, ilçe merkezinde yüksek ücret talep edilen terzilik işlerini mahallede daha uyguna yaptığını anlattı.
"Terzilik benim için her şeyi, hayatımı, beni, yaşamımı ifade ediyor"
İpek, kendisine okuma sözü veren talebelerden para almadığını da anlattı.
Sigara yüzünden cilt kanserine yakalandığında dahi mesleğine ara vermediğinden bahseden İpek, geçirdiği ameliyatta üst damağının alınması nedeniyle 16 yıldır katı yiyecek tüketemediğini kaydetti.
İpek, sigara kullananlara kesinlikle bırakmaları tavsiyesinde bulunarak, "Beni bu hale sigara getirdi. Başka şeylerim olmasaydı da ağzım olsaydı. 16 senedir ne ceviz ne fındık yedim. Yiyemiyorum ama Allah'a şükür, ayaktayım." şeklinde konuştu.
İpek, "Terzilik benim için her şeyi, hayatımı, beni, yaşamımı ifade ediyor. Terzilik olmasa... Ben bu mesleği çok seviyorum." dedi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Cilt kanserine rağmen terzilik mesleğini sürdüren 73 yaşındaki Muhammet İpek - Son Dakika
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