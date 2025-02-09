Çinli ve Türk Gelin Düğününde Horon - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Çinli ve Türk Gelin Düğününde Horon

Çinli ve Türk Gelin Düğününde Horon

Rize'de Türk Neslihan ve Çinli Tou Liao'nun geleneksel Karadeniz düğünü yapıldı. Eşinin Müslüman olması da özel bir an oldu.

09.02.2025 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşayan Neslihan Korkmaz (32) ile Çinli Tou Liao (30) için Karadeniz geleneklerine göre düğün yapıldı.

Neslihan Korkmaz, arkadaşları aracılığıyla 3 yıl önce sosyal medyada tanıştığı Çin'li vinç operatörü Tou Liao ile hayatını birleştirdi.

Korkmaz ile Liao için Çayeli ilçesinde Karadeniz'e özgü düğün yapıldı. Kemençe eşliğinde horon oynayan çiftin nihakını, Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi kıydı.

Evlilik hazırlıklarına uzun süredir devam ettiklerini dile getiren Neslihan Korkmaz yaptığı açıklamada, evlilik sürecinde ailesinin kendisini desteklediğini söyledi.

Sevginin hiçbir şeye engel olamayacağını ifade eden Korkmaz, "Annem arkamdaydı, 'uzak, yakın hiç fark etmez senin mutluluğun önemli' dedi. Bizi en çok zorlayan vize almaktı. Evlilik kaydını yaptırmak için gerekli olan belgeleri bulmak zordu. Bu süreç bizi zorladı." dedi.

Korkmaz, eşinin kendisiyle tanışmasının ardından İslamiyet'i daha fazla araştırdığını dile getirerek, "Bana birçok soru sordu ve ben de hepsini düzgün bir şekilde cevaplamaya çalıştım. 24 Ocak'ta Türkiye'ye geldiğinde Müslüman oldu. Ben de çok duygulandım. Kendi isteğiyle olması da benim için çok özel. Bana, 'seninle birlikte olacaksam senin dininde olmak istiyorum' demişti." diye konuştu.

Müslüman olmasının ardından 'Taha' adını alan Tou Liao ise heyecanlı olduğunu belirterek, "Eşimi ve Türkiye'yi çok seviyorum. Az da olsa Türkçe konuşuyorum. Herkese teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Karadeniz, Magazin, Çayeli, Kültür, Yaşam, rize, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Çinli ve Türk Gelin Düğününde Horon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:19 CHP’de son zamanların en kritik toplantısı Özgür Özel’in mesajı manidar CHP'de son zamanların en kritik toplantısı! Özgür Özel'in mesajı manidar
22:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’ın skandal Gazze planına tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın skandal Gazze planına tepki
22:18 Ege Denizi’nde 5.1 büyüklüğünde deprem Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem
20:47 Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk’a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi Murat Sancak canlı yayında Okan Buruk'a demediğini bırakmadı, yanıt gecikmedi
19:32 Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi Konuk takımın sahadan çekilmesi üzerine Galatasaray-Adana Demirspor maçı tatil edildi
11:53 Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu Yaşlı adamın cesedi yol kenarında bulundu
11:21 İstanbul ve İzmir’de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi İstanbul ve İzmir'de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi
11:05 İsrail ordusu, Gazze’de kritik bölgeden tamamen çekildi İsrail ordusu, Gazze'de kritik bölgeden tamamen çekildi
10:37 Ters yöne giren maganda “O telefonu kırarım“ deyip çocuğun önünde saldırdı Ters yöne giren maganda "O telefonu kırarım" deyip çocuğun önünde saldırdı
10:23 Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine’ye geri dönecek Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine'ye geri dönecek
09:59 Meksika’da katliam gibi kaza 41 kişi hayatını kaybetti Meksika'da katliam gibi kaza! 41 kişi hayatını kaybetti
09:57 Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti Sohbet etmek için buluştuğu arkadaşını av tüfeğiyle katletti
09:51 Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis’e taşındı Futbolda hakem kararlarına dair tartışmalar Meclis'e taşındı
09:18 Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarı İstanbul’a kar yeniden geliyor Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı! İstanbul'a kar yeniden geliyor
09:17 Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi’den manidar yeni şarkı Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi'den manidar yeni şarkı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 02:51:01. #1.12#
SON DAKİKA: Çinli ve Türk Gelin Düğününde Horon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.