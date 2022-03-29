Cinnah Genç Yazarlar Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
Üye Girişi

Cinnah Genç Yazarlar Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu

29.03.2022 17:40

Cinnah Genç Yazarlar Yarışması'nın ödülleri sahiplerini bulduANKARA Beşinci Cinnah Genç Yazarlar makale yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu.

Cinnah Genç Yazarlar Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu

ANKARA Beşinci Cinnah Genç Yazarlar makale yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu.

Pakistan'ın kurucusu Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah'tan adını alan makale yarışması, Türkiye'deki lise son sınıf öğrencileri arasında düzenlendi. 'Pakistan-Türkiye Kardeşlik İlişkilerinin Dünü Bugünü ve Geleceği' temalı yarışmanın ödül töreni Milli Eğitim Bakanlığında gerçekleştirildi. Törende konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Petek Aşkar, Pakistan temsilcileriyle bu anlamlı yarışma vesilesiyle buluşmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Bizler gerçekten tarihte köklü ilişkiler kurabilmiş, en zor zamanlarında birbirinin yanında çıkarsızca yer almayı başarabilmiş iki ülkenin temsilcileriyiz. Bu ve benzeri ortak çalışmalarımızın eğitim alanındaki işbirliğimizi derinleştirmeye, ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki dostluğu daha da pekiştirmeye yönelik bir temel oluşturacağı yönündeki inancımı ifade etmek isterim" açıklamasında bulundu. Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Syrus Sajjad Qazi ise bu yıl Pakistan ve Türkiye'nin diplomatik ilişkilerinin 75'inci yılını kutlandığını ve 5. Cinnah Genç Yazarlar Yarışması'nın dostluk ve kardeşlik yolculuğunda harika bir an yaşattığını söyledi.

Trabzon 88. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nden Kader Uludüz birinciliği alırken, ikincilik ödülü Hatay Karlısu Sosyal Bilimler Lisesi'nden İbrahim Dönmez'e gitti. Konya Selçuklu Anadolu Lisesi'nden Nida Nur Özmen ise üçüncülüğü aldı. Adana Çamlıbel Şehit Kamil Yelmen Anadolu Lisesi'nden Maşallah Demir, Batman Merkez Özel Batman Sınav Koleji'nden Cemre Tuana Ata ve Adana Atakent İMKB Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Ezgi Göçer ise 'Onursal Mansiyon' ödülü aldı.

Cinnah Genç Yazarlar Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu
Cinnah Genç Yazarlar Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu
Cinnah Genç Yazarlar Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu

YORUMLAR
500
Cinnah Genç Yazarlar Ödülü Kompozisyon Yarışması ödülleri sahiplerini buldu Cinnah Genç Yazarlar Ödülü Kompozisyon Yarışması ödülleri sahiplerini buldu Derece yapan öğrenciler, Müdür Aşcı ile bir araya geldi Derece yapan öğrenciler, Müdür Aşcı ile bir araya geldi

milli eğitim bakanlığı, Anadolu Lisesi, Pakistan, Türkiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Cinnah Genç Yazarlar Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika


Son Dakika
17:54 Bu öneri sosyal medyayı karıştırdı! Futbolda tüm düzeni değiştirecek yeni hakem uygulaması gündemde
17:49 Durakta asılı Atatürk fotoğrafları yırtıldı, belediye başkanı tepki gösterdi: Düpedüz hainlik
17:39 Altının kilogramı 886 bin liraya düştü
17:31 İlkokulda düzenlenen etkinlikte pilav yiyen 250 öğrenci zehirlendi
17:25 Tüm takımlar Messi'ye sırtını döndü! Inter Miami son kulübü olabilir
17:04 EPDK'dan yeni karar! Elektrikte maliyet yükselişinin faturaya yansıması önlenecek
17:02 Pirana dolu nehre düşen futbolcunun 11 saat sonra sadece kemikleri bulundu
17:01 Dolmabahçe'deki görüşmede Ukrayna ve Rus heyetleri arasında geçen ''Votka'' esprisi güldürdü!
16:56 Vitor Pereira için işler yolunda gitmiyor! 3'lü savunma tercihi taraftarları sinirden deliye döndürdü
16:34 Rus uzmanların canlı yayındaki açık tehdidi Polonya'yı harekete geçirdi! Asker sayısını 300 bine yükseltiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 17:59:23. #1.13#
SON DAKİKA: Cinnah Genç Yazarlar Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement