Cinnah Genç Yazarlar Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

Cinnah Genç Yazarlar Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu

ANKARA Beşinci Cinnah Genç Yazarlar makale yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu.

Pakistan'ın kurucusu Kaid-i Azam Muhammed Ali Cinnah'tan adını alan makale yarışması, Türkiye'deki lise son sınıf öğrencileri arasında düzenlendi. 'Pakistan-Türkiye Kardeşlik İlişkilerinin Dünü Bugünü ve Geleceği' temalı yarışmanın ödül töreni Milli Eğitim Bakanlığında gerçekleştirildi. Törende konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Petek Aşkar, Pakistan temsilcileriyle bu anlamlı yarışma vesilesiyle buluşmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Bizler gerçekten tarihte köklü ilişkiler kurabilmiş, en zor zamanlarında birbirinin yanında çıkarsızca yer almayı başarabilmiş iki ülkenin temsilcileriyiz. Bu ve benzeri ortak çalışmalarımızın eğitim alanındaki işbirliğimizi derinleştirmeye, ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki dostluğu daha da pekiştirmeye yönelik bir temel oluşturacağı yönündeki inancımı ifade etmek isterim" açıklamasında bulundu. Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Syrus Sajjad Qazi ise bu yıl Pakistan ve Türkiye'nin diplomatik ilişkilerinin 75'inci yılını kutlandığını ve 5. Cinnah Genç Yazarlar Yarışması'nın dostluk ve kardeşlik yolculuğunda harika bir an yaşattığını söyledi.

Trabzon 88. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nden Kader Uludüz birinciliği alırken, ikincilik ödülü Hatay Karlısu Sosyal Bilimler Lisesi'nden İbrahim Dönmez'e gitti. Konya Selçuklu Anadolu Lisesi'nden Nida Nur Özmen ise üçüncülüğü aldı. Adana Çamlıbel Şehit Kamil Yelmen Anadolu Lisesi'nden Maşallah Demir, Batman Merkez Özel Batman Sınav Koleji'nden Cemre Tuana Ata ve Adana Atakent İMKB Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Ezgi Göçer ise 'Onursal Mansiyon' ödülü aldı.