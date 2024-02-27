Çivi ve tellerle yaptıkları şaşkına çevirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Çivi ve tellerle yaptıkları şaşkına çevirdi

Düzce'de lise öğrencileri filografi sanatını öğrenip, ünlü isimlerin portrelerini çivi ve tel kullanarak yaptı. Abdülhamit Han'dan Mustafa Kemal Atatürk'e, Tarık Akan'dan Adile Naşit'e kadar birçok portre okulda sergilenmeye başlandı. Öğrencilerin hazırladığı portrelerde 25 kilometre ip kullanıldı.

27.02.2024 12:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çivi ve tellerle yaptıkları şaşkına çevirdi

Abdülhamit Han'dan Mustafa Kemal Atatürk'e, Tarık Akan'dan Adile Naşit'e ünlü isimleri tel ve çivilerle resmetti

DÜZCE - Düzce'de lise öğrencileri filografi sanatını 2 ayda öğrenip, ünlü isimlerin portrelerini kilometrelerde tel ve ip kullanarak yaptı. Abdülhamit Han'dan Mustafa Kemal Atatürk'e Tarık Akan'dan Adile Naşit'e kadar bir çok portre okul içinde sergilenmeye başladı.

Düzce'de Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri resim dersinde filografi sanatı ile tanıştı. Okulun resim öğretmeni Mehmet Parlayan'ın katkıları ile öğrenciler 2 aylık eğitimin ardından portre tasarlamaya başladı. Ahşap malzeme üzerine çakılan yuvarlak çivilerin etrafından kilometrelerce ip ve tel ile bir çok ünlü ismin portreleri hazırlandı. Öğrencilerin hazırladığı portreler ise okulda sergilenmeye başladı.

"Öğrenciler ön yargılı davrandı"

Filografi sanatını öğrencilerin bilmediğini ve ön yargılı davrandıklarını dile getiren Cumhuriyet Anadolu Lisesi resim öğretmeni Mehmet Parlayan, "Filografi orta doğu temelli bir sanattır. Daha sonra bu gelişerek string art boyutunu alıyor. Açık beyaz bir düzlem üzerine koyu renkli iplerle yapılarak iplerin sıklığı ve seyrekliği ile zıt konstrat oluşturuyor. Bu şekilde portre veya herhangi bir manzara resmi ortaya çıkıyor. Bu çok alışık olduğumuz ve çevremizde çok gördüğümüz bir sanat akımı değil. Bu yüzden öğrenciler ön yargılı ve başaramayacaklarını düşünerek kaygı ve endişeleri vardı. Bir şeyleri öğrendikçe, çalışma ilerledikçe ortaya bir şeyler çıkınca bunu yapabileceklerini anladılar. Güzel bir sergi oluşturduk. Bu sergide 45'e yakın çalışma bulunuyor. Ders işinde yaptığımız bir çalışmayı sergiye dönüştürdük" şeklinde konuştu.

Portrelerde ünlü isimlerden okul öğretmenlerine bir çok çalışma yaptıklarını belirten Parlayan, "Öncelikli olarak Türk tarihine adını yazdırmış sanatçılarımızdan, futbolcularımıza yazarlarımızdan önemli isimlere kadar portrelere öncelik verdik. Bazı öğretmen arkadaşlarımızın da portrelerini yaptık" ifadelerini kullandı.

En çok dikkat çeken portreler arasında Mustafa Kemal Atatürk, Abdülhamir Han, Tarık Akan, Adile Naşit, Cem Karaca, Barış Manço, Trabzon'da hain terör örgütü saldırısında şehit olan Eren Bülbül ile Fatih Terim'in portreleri büyük ilgi gördü. Öte yandan öğrenciler portrelerin yapımında 25 kilometre ip kullandı.

Çivi ve tellerle yaptıkları şaşkına çevirdi
Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Adile Naşit, Tarık Akan, Düzce, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Çivi ve tellerle yaptıkları şaşkına çevirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 13:51:24. #1.11#
SON DAKİKA: Çivi ve tellerle yaptıkları şaşkına çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement