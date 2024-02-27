Çivi ve tellerle yaptıkları şaşkına çevirdi
Abdülhamit Han'dan Mustafa Kemal Atatürk'e, Tarık Akan'dan Adile Naşit'e ünlü isimleri tel ve çivilerle resmetti
DÜZCE - Düzce'de lise öğrencileri filografi sanatını 2 ayda öğrenip, ünlü isimlerin portrelerini kilometrelerde tel ve ip kullanarak yaptı. Abdülhamit Han'dan Mustafa Kemal Atatürk'e Tarık Akan'dan Adile Naşit'e kadar bir çok portre okul içinde sergilenmeye başladı.
Düzce'de Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri resim dersinde filografi sanatı ile tanıştı. Okulun resim öğretmeni Mehmet Parlayan'ın katkıları ile öğrenciler 2 aylık eğitimin ardından portre tasarlamaya başladı. Ahşap malzeme üzerine çakılan yuvarlak çivilerin etrafından kilometrelerce ip ve tel ile bir çok ünlü ismin portreleri hazırlandı. Öğrencilerin hazırladığı portreler ise okulda sergilenmeye başladı.
"Öğrenciler ön yargılı davrandı"
Filografi sanatını öğrencilerin bilmediğini ve ön yargılı davrandıklarını dile getiren Cumhuriyet Anadolu Lisesi resim öğretmeni Mehmet Parlayan, "Filografi orta doğu temelli bir sanattır. Daha sonra bu gelişerek string art boyutunu alıyor. Açık beyaz bir düzlem üzerine koyu renkli iplerle yapılarak iplerin sıklığı ve seyrekliği ile zıt konstrat oluşturuyor. Bu şekilde portre veya herhangi bir manzara resmi ortaya çıkıyor. Bu çok alışık olduğumuz ve çevremizde çok gördüğümüz bir sanat akımı değil. Bu yüzden öğrenciler ön yargılı ve başaramayacaklarını düşünerek kaygı ve endişeleri vardı. Bir şeyleri öğrendikçe, çalışma ilerledikçe ortaya bir şeyler çıkınca bunu yapabileceklerini anladılar. Güzel bir sergi oluşturduk. Bu sergide 45'e yakın çalışma bulunuyor. Ders işinde yaptığımız bir çalışmayı sergiye dönüştürdük" şeklinde konuştu.
Portrelerde ünlü isimlerden okul öğretmenlerine bir çok çalışma yaptıklarını belirten Parlayan, "Öncelikli olarak Türk tarihine adını yazdırmış sanatçılarımızdan, futbolcularımıza yazarlarımızdan önemli isimlere kadar portrelere öncelik verdik. Bazı öğretmen arkadaşlarımızın da portrelerini yaptık" ifadelerini kullandı.
En çok dikkat çeken portreler arasında Mustafa Kemal Atatürk, Abdülhamir Han, Tarık Akan, Adile Naşit, Cem Karaca, Barış Manço, Trabzon'da hain terör örgütü saldırısında şehit olan Eren Bülbül ile Fatih Terim'in portreleri büyük ilgi gördü. Öte yandan öğrenciler portrelerin yapımında 25 kilometre ip kullandı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Çivi ve tellerle yaptıkları şaşkına çevirdi - Son Dakika
İBB'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı tarafından hazırlanan "Rezerve ve Riskli Alanlar" raporunda dikkat çeken detaylar yer aldı. Son 11 yılda İstanbul'da bulunan ve 2000 yılı öncesi yapılmış 800 bin binanın yalnızca 84 bininin dönüştüğüne yer verilen raporda, dönüşüm için öncelik gerektiren ilçelerin ise Büyükçekmece, Güngören, Kartal, Küçükçekmece, Pendik, Tuzla ve Zeytinburnu olduğuna değinildi.
Emekli maaşlarındaki refah payı sisteminin ortadan kaldırılacağı yönündeki iddialar kamuoyunda infial yarattı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi basında yer alan haberleri kesin bir dille yalanlayarak "Emekli maaşlarında önümüzdeki süreçte kesinti yapılması da söz konusu değildir. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik yapılan manipülatif haberlere itibar etmeyiniz" açıklamasında bulundu.
Bugün Dubai'de Ebru Gündeş ile nikah masasına oturan Murat Özdemir'in yakın zaman önce boşandığı eski eşi zehir zemberek sözler sarf etti. Özdemir'in Gündeş için boşandığı eşi ''Ey Rabbim ben kenara çekiliyorum. Yol senin hiza senin, kul senin ceza senin'' ifadelerini kullandı.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, MKE Ankaragücü maçında Mauro Icardi'ye verilen cezayı haksız bulduğunu açıkladı. Özbek, Icardi'nin tedbirsiz sevk edilmesi nedeniyle takımın hazırlıklarının etkilendiğini ve cezanın haksız olduğunu belirtti.
Zeytinburnu'nda mahalle bekçisi, üç kişi ile yan bakma tartışması yaşadı. Üç arkadaş tartışma sürerken olay yerindeki polislerin yanına gitti. İçlerinden birisi polislerin yanında yanlarına gelen bekçiye yumruk attı. Mahalle bekçisi de silahına davranarak kendisine yumruk atan kişiyi bacağından vurdu.
MİT, Türk vatandaşlığı satan şebekeyi çökertti, sanıklar arasında AK Parti Karakeçili Belediye Başkan adayı Hüseyin Özçelik de var. Özçelik, kendisine yöneltilen suçlamalar hakkında "Siyasetçiyiz, vatandaş yardım istediğinde ilgili kurumları arıyoruz. Bunlar normal şeyler" dedi.
2021 yılında Reza Zarrab ile olaylı bir şekilde boşanan Ebru Gündeş, bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı 12 yaş küçük sevgilisi Murat Özdemir ile bugün Dubai'de evlendi.
ATV ekranlarının ilgiyle izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster'e katılan Neslihan Kanaç isimli yarışmacı konuşma şekli ve kendisine yöneltilen sorulara verdiği cevaplarla akıllara Bahar Candan'ı getirdi.
Ankara'da kalabalıktan faydalanan bir şahıs, halk otobüsüne büyük tuvaletini yaptı. Cep telefonuyla otobüsün içini görüntüleyen şoför yaşanan olaya "Adam büyük abdestini yapmış otobüse, böyle bir şey var mı ya" sözleriyle tepki gösterdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?