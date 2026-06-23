Cizre Kalesi'ne Kültürel Tahribat - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cizre Kalesi'ne Kültürel Tahribat

Cizre Kalesi\'ne Kültürel Tahribat
23.06.2026 17:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cizre Kalesi'nin surları, kimliği belirsiz kişilerce sprey boyalarla tahrip edildi. Tepkiler büyüktür.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, köklü geçmişiyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan tarihi Cizre Kalesi duvarları, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından boyandı. Yüzyıllardır ayakta kalarak tarihe tanıklık eden surların üzerine yazılan yazılar ve rastgele karalamalar büyük tepki çekti.

İlçenin merkezinde yer alan, Cizre'nin kültürel hafızasının ve manevi kimliğinin en önemli sembollerinden biri olan kale surları tahrif edildi. Duvarların üzerine sprey boyalarla rastgele yazılan isimler, tarihi yapının estetik dokusuna büyük zarar verirken ortaya çıkan görüntü kirliliği ilçenin tarihi siluetine gölge düşürdü. İçinde Cizre Müzesi'ni de barındıran bu kadim yapının uğradığı zarar, ilçe sakinlerinin tepkisini çekti.

"Bu yapılan kültürel bir barbarlıktır"

Tarihi kale surlarının sprey boyalarla tahrip edilmesine sert tepki gösteren ilçe sakinlerinden Yusuf Üzen, ortaya çıkan çirkin görüntünün bir an önce temizlenmesi ve sorumluların cezalandırılması gerektiğini vurguladı. Üzen, "Cizre'miz, medeniyetlerin kök saldığı bir ilim ve irfan merkezidir. Bu toprakların her bir taşı, bizlere geçmişten bırakılmış birer emanettir. Ancak ne yazık ki binlerce yıllık Cizre Kalesi surlarının sprey boyalarla kirletildiğini görmek içimizi sızlatıyor. Buraya gelen turistler, medeniyetimizin izlerini görmeyi beklerken bu çirkin manzarayla karşılaşıyor. Bu yapılan sadece bir duvarı kirletmek değil; Cizre'nin tarihine, kültürüne ve bu halkın geçmişine saygısızlıktır" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, 3. Sayfa, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Cizre Kalesi'ne Kültürel Tahribat - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de Kriz: Bursa İl Başkanı Görevden Alındı CHP'de Kriz: Bursa İl Başkanı Görevden Alındı
Nijerya’nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi öldü Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi öldü
Sarı alarm verildi Merakla beklenen Fransa-Irak maçı ertelenebilir Sarı alarm verildi! Merakla beklenen Fransa-Irak maçı ertelenebilir
Hindistan’da eğitim merkezi yandı: 14 ölü Hindistan’da eğitim merkezi yandı: 14 ölü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ve Irak liderleriyle telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ve Irak liderleriyle telefonda görüştü
Canan Karatay’dan Hakan Ural’a canlı yayında olay sözler: 5 kuruşa 4 takla atan insansın Canan Karatay’dan Hakan Ural’a canlı yayında olay sözler: 5 kuruşa 4 takla atan insansın

17:04
CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden istifa etti
CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden istifa etti
16:38
Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu
Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu
16:34
CHP’de olağan kurultay takvimi için tarih verildi
CHP'de olağan kurultay takvimi için tarih verildi
16:07
Kırıkkale’de mühimmat deposunda patlama: 2 personel şehit oldu
Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama: 2 personel şehit oldu
15:09
CHP’de yeni ihraç dalgası 2 il başkanı daha görevden alındı
CHP'de yeni ihraç dalgası! 2 il başkanı daha görevden alındı
15:00
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu’na “Gelme“ dedi
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Gelme" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 17:23:06. #7.12#
SON DAKİKA: Cizre Kalesi'ne Kültürel Tahribat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.