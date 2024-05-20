Kültür Sanat

Çocuk cezaevinde 'Sanat Sokağı' açıldı

SAMSUN - Samsun'un Kavak ilçesinde çocuk cezaevinde atölyelerin bulunduğu koridorun duvarları mahkum çocuklar ile üniversite öğrencilerinin yaptığı boyama etkinliği ile rengarenk hale getirildi. 'Sanat Sokağı' ismi verilen yerin açılışı yapıldı.

Kavak Cezaevi yerleşkesinde bulunan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu içerisinde Sanat Sokağı açıldı. Mahkum çocukların sanatla iyileşmesini, ıslah edilmesini amaçlayan proje ile cezaevi içerisindeki el sanatları, resim gibi birçok farklı atölyelerin bulunduğu koridor, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Görsel Sanatları Topluluğu'ndan resim bölümü öğrencileri ile mahkum çocukların iş birliği ile rengarenk hale getirildi. Sabahattin Ali, Mehmet Akif Ersoy, Neşet Ertaş gibi sanatçıların resmedildiği duvarlar beğeni topladı. Sanat Sokağı ismi verilen yerin açılışı yapıldı.

"Yeniden topluma kazandırıp, ıslah edip ondan sonra dışarıya göndermek zorundayız"

Açılışta konuşan Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, "Hocalarımız ve çocuklarımız birlikte hazırlamış olduğu kültür sokağının açılışını yaptık. Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nin çok kıymetli hocalarından çocuklarımızı yetiştirmede, ıslah etmede çok büyük destek alıyoruz. Yavuz hocamla yapmış olduğumuz protokol gereğince buradaki öğretmenlerimize, hocalarımıza, OMÜ'nün öğretim görevlilere çok ciddi destek vermektedir. Bu çocuklarımız, suç işlese de, suça sürüklense de bizim çocuklarımızdır. Bunları yeniden topluma kazandırıp, ıslah edip ondan sonra dışarıya göndermek zorundayız. Burası bir cezaevinden ziyade bir eğitim yuvasıdır. Çocuklarımızı inşallah burada ıslah edip, eğitip, yeninde topluma kazandırarak evlerine gönderiyoruz" dedi.

"Islah ederek topluma yeniden kazandırmak önemli"

OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ise "Başsavcım, Samsun açısından büyük bir şanstır. Samsun'da adaleti toplumla buluşturan, adaletin sevimli yüzünü göstermek, iletişim kanalarını açık tutma noktasında kurumlar arasında çok ciddi bir çaba sarf etti. OMÜ'nün sosyal sorumluluk anlamında böyle bir programı uygulaması ve sonucunda ödül takdim töreninde bir arada bulunmaktan son derece mutluyuz. Suça bir şekilde bulaşmış olabilir, nedenini çok fazla sorgulamanın pek bir anlamı yok ama bu kurum eğer ıslah ederek topluma yeniden kazandırmayı önemserse suç öbeği yükselmekten geriye doğru düşecektir. Eğer burada sadece vaktini geçirip ıslah olmadan, bir eğitime tabi tutulmadan, hayatla barışmadan süresini doldurarak buradan çıkması halinde toplum açısından hala risk olmaya devam edecektir" diye konuştu.

Açılışta ayrıca Niksarlı Hacı Mehmed (Ahi Pehlivan) Vakfı'nın vakfiyesinde yer alan mahkumlara yılda bir kere tatlı ikram edilmesi hayır şartının yerine getirilmesi amacıyla Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce Kavak Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki çocuk mahkumlara tatlı ve içecek ikram edildi.

Sanat Sokağı'nın açılışına Kavak Kaymakamı Erdem Karanfil, Samsun Vakıflar Bölge Müdür Ali Erkan Öztürk ve OMÜ öğretim üyeleri katıldı.