Çocuklar orta oyunlarıyla eğlendi, yetişkinler iftarda buluştu - Son Dakika
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Çocuklar orta oyunlarıyla eğlendi, yetişkinler iftarda buluştu

28.04.2022 00:29

Çocuklar orta oyunlarıyla eğlendi, yetişkinler iftarda buluştu Kadir Gecesi'nde binlerce kişi kent meydanında oruç açtı Kocaeli'nin Gebze ilçesinde binlerce kişi kent meydanında kurulan sofralarda oruçlarını açarken, çocuklar ise iftar öncesi yapılan orta oyunlarıyla doyasıya eğlendi.

Çocuklar orta oyunlarıyla eğlendi, yetişkinler iftarda buluştu

Kadir Gecesi'nde binlerce kişi kent meydanında oruç açtı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde binlerce kişi kent meydanında kurulan sofralarda oruçlarını açarken, çocuklar ise iftar öncesi yapılan orta oyunlarıyla doyasıya eğlendi.

Gebze Belediyesi tarafından Kadir Gecesi'nde 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda iftar programı gerçekleştirildi. İftar saatinden önce kurulan sahnede oynanan 'Bebe Ruhi' ve 'Karagöz-Hacivat' gösterileriyle çocuklar gönüllerince eğlendi. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından ezan okunmasıyla birlikte, binlerce kişi aynı meydanda oruç açtı.

"Bu akşamın bereketinden hep birlikte nasiplenmeye çalışacağız"

Programda konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Bu akşam bizi yalnız bırakmadığınız için, bu iftarda bizlerle olduğunuz için rabbim sizlerden sonsuz kez razı olsun. Bu akşamın rahmetinden, bereketinden, hep birlikte nasiplenmeye çalışacağız. Dua edeceğiz, dualarımızı müşterek kılacağız, Rabbimiz'den af dileyeceğiz. Bu geceler bizi birleştiren, niçin var olduğumuzu, neler yapmamız gerektiğini bize öğreten istisna geceler. Rabbimize bu geceleri bize bahşettiği için bunlar mutlaka değerlendirmeliyiz. Peygamberimiz bin aydan daha hayırlı bu geceyi bize müjdelerken bizden de şunu yapmamızı istiyor; Bu geceyi değerlendirin, rahmetinden, bereketinden alabildiğiniz kadar nasibinizi alın ve nihayetinde Rabbimiz bizi niçin yarattığını, kulluk vazifesi olarak bizlere neler yüklediğini, nelerin doğru-yanlış, helal-haram, kötü-iyi olduğunu bilin. Rabbim, bizleri bu gece bol bol muhasebemizi yapıp ve nihayetinde affedilerek bayrama erişen ve bayramı da bayram tadında geçirenlerden eyler inşallah" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise "Her iki tarafımıza baktığımızda da herkes alanı cıvıl cıvıl doldurmuş durumda. Ben bu organizasyonu yapan Gebze Belediye Başkanımıza, onun çalışma arkadaşlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah tuttuğunuz oruçları kabul eylesin. Bugün kadir gecesi malumunuz. Kadir Geceniz mübarek olsun. Birkaç gün sonra da bayramı eda edeceğiz. Bayramınız da şimdiden mübarek olsun. Rabbim sizleri daha nice bayramlara eriştirsin. Eşinizle, dostunuzla birlikte Rabbim nice bayramlar göstersin" diye konuştu.

Çocuklar orta oyunlarıyla eğlendi, yetişkinler iftarda buluştu
Çocuklar orta oyunlarıyla eğlendi, yetişkinler iftarda buluştu
Çocuklar orta oyunlarıyla eğlendi, yetişkinler iftarda buluştu
Çocuklar orta oyunlarıyla eğlendi, yetişkinler iftarda buluştu

YORUMLAR
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Kadir Gecesinde binler, camilere akın etti Kadir Gecesinde binler, camilere akın etti Kocaeli'de Kadir Gecesi idrak ediliyor Kocaeli'de Kadir Gecesi idrak ediliyor

Kadir Gecesi, Kocaeli, İftar, Gebze, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Çocuklar orta oyunlarıyla eğlendi, yetişkinler iftarda buluştu - Son Dakika


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