Çömlekçi'de Kentsel Dönüşüm Tamamlandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Çömlekçi'de Kentsel Dönüşüm Tamamlandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki kentsel dönüşüm projesinin birinci etabı tamamlandı.

03.10.2024 19:47
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Trabzon'un en eski mahallerinden Ortahisar ilçesindeki Çömlekçi'de, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi'nin birinci etabının tamamlandığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) 2021'de 90 bin metrekare alanda başlatılan projenin birinci etabının tamamlandığı, bu kapsamda modern mimariye ve mahalle konseptine uygun inşa edilen 131 konut ve 19 iş yeri, çocuk oyun alanları, otoparklar ve spor salonları ile yaşam alanları oluşturulduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşümde vizyon projelerden birine Trabzon'un Ortahisar ilçesinde imza attıklarını belirtti.

Kurum, "Çömlekçi Mahallemizde yatay mimariyle konutlarımızı, iş yerlerimizi ve otoparkımızı tamamladık. Çevre düzenlemesini de yaparak Trabzon'umuza modern, doğayla iç içe ve örnek bir yaşam alanı kazandırdık. En güzelini hak eden insanımız için daha güzellerini yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

TOKİ Trabzon Kontrol Amiri Ahmet Çil ise konut konseptinin dışında çocuk oyun alanlarıyla 420 araçlık otopark inşa ettiklerini, projenin ikince etabına ise en kısa sürede başlanacağını kaydetti.

Hak sahiplerinden Ahmet Yılmaz da "Burası eskiden çok kötü bir haldeydi. Neredeyse buraya gelmeyi tercih etmiyorduk. Kentsel dönüşümden sonra burası gerçekten bir yaşam alanı oldu. Daireler çok güzel. Alanı gezdim, etrafı ve peyzajı gerçekten çok güzel. Çocuk parkı alanları, havuzu, spor salonlarıyla gerçekten lüks denilecek kadar var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Çömlekçi'de Kentsel Dönüşüm Tamamlandı - Son Dakika

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