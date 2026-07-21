Çorum 38. Hitit Festivali Kortejle Başladı

Çorum 38. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı.

Vali Ali Çalgan, Hürriyet Meydanı'ndaki kortej geçişi öncesi yaptığı konuşmada, Çorum'un yalnızca köklü tarihiyle değil, sanayisi, tarımı, kültürel zenginliği, doğal güzellikleri ve çalışkan insanıyla da Türkiye'nin yükselen şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Çorum'un yaklaşık 8 bin yıllık geçmişe sahip olduğunu belirten Çalgan, "Çorum, Hititler'den günümüze uzanan güçlü bir medeniyet mirasını üzerinde barındırmaktadır. Bugün bu festival vesilesiyle tarihimizi, kültürümüzü, sanatımızı, gastronomimizi, el sanatlarımızı ve üretim gücümüzü hep birlikte tanıtacağız. Geçmiş ile geleceği aynı heyecan etrafında buluşturacağız." dedi.

Uluslararası Çorum Hitit Fuar ve Festivali'nin yalnızca eğlence programlarından ibaret olmadığına işaret eden Çalgan, "Bu festival dostluğun, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin pekiştiği, kültürlerin buluştuğu, şehrimizin ekonomik ve turistik potansiyelinin tanıtıldığı önemli bir organizasyondur. İnanıyorum ki festival süresince düzenlenecek kültürel etkinlikler, sergiler, söyleşiler, spor faaliyetleri ve çeşitli organizasyonlar hem şehrimize hem hemşehrilerimize hem de festival dolayısıyla ilimize gelen değerli misafirlerimize unutulmaz anlar yaşatacaktır." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı da Çorum'un, "Hitit medeniyetinin bugüne taşınmış hali" olduğunu vurgulayarak, "Birçok kadim şehir var Anadolu'da. Birçok medeniyet var ama Çorum, tarihe yön veren bir şehirdir. Milattan önce 1259'da Kadeş Barış Antlaşması yapıldığında bu kadim kent hala dünyanın merkezi konumundaydı. Döneminde dünyanın en önemli etkinlikleri yine burada yapılıyordu." ifadesini kullandı.

Çorumlu olmanın bir ayrıcalık olduğunu dile getiren Yazgı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz bu şehri, sevginin, barışın, huzurun şehri olarak tanımlamaya çalıştık. 'Kültürün başkenti' olarak tanımlamaya çalıştık. Buraya gelen misafirlerimiz her zaman bizim baş tacımızdır. Biraz önce sokakta yürürken belediye başkanımızla dünyanın birçok yerinden, belki birçoğu hemşehrimiz olan, İstanbul'dan gelen dostlarımızı gördük, selamlaştık, muhabbet ettik. Çorum gerçekten görülmeye değer kadim bir şehir. Bu tür festivaller de aslında buna yarıyor. Festival denilince genelde sadece konserlerden, müzikten bahisle konu açılıyor ama bu festival öyle değil. Bu festival aynı zamanda bir fuar. Bu festival aynı zamanda bir gastronomi. Bu festival aynı zamanda bir el sanatı. Bu festival aynı zamanda bir halk oyunu. Anadolu neyse bu festivalin içerisinde her şekilde bu var."

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise Kovid-19 salgını, 6 Şubat depremleri gibi nedenlerle Hitit Fuar ve Festivali'ne bir süre ara verdiklerini söyledi.

Festival için 5'i yurt dışından olmak üzere 11 halk oyunu ekibinin kente geldiğini aktaran Aşgın, festival süresince Musa Eroğlu, Sefo, Buray, Soner Sarıkabadayı gibi isimlerin konser düzenleyeceğini bildirdi.

Festival kapsamında leblebi üretimi, yemek yarışmaları, klasik otomobil sergileri, uluslararası ressam buluşması, at yarışı gibi birçok etkinliğin yapılacağını anlatan Aşgın, bugüne kadarki en kapsamlı Hitit Fuar ve Festivali'nin düzenlendiğini kaydetti.

Kahramanmaraş Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, Sinop Ayancık Belediye Başkanı Hasan Kara ile Çorum Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür de konuşmalarında, festivalin hayırlı olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından festivale katılan ekipler tören alanında geçiş yaptı.

Mehter ve halk oyunları gösterilerinin sunulduğu kortej geçişinde vatandaşlar da müziğe eşlik etti.