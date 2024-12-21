Çorum’da Geleneksel El Sanatları Festivali - Son Dakika
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Çorum’da Geleneksel El Sanatları Festivali

Çorum’da Geleneksel El Sanatları Festivali

Çorum'da düzenlenen festivalde 15 ilden 22 sanatçı, geleneksel el sanatlarını sergiledi.

21.12.2024 18:18
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Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çorum Belediyesince düzenlenen "Geleneksel El Sanatları Festivali"nde 15 ilden 22 sanatçı, eserlerini sergileme fırsatı buldu.

Çorum Belediyesince tarihi Osmanlı yapılarından esinlenerek inşa edilen Bedesten'de, Türk geleneksel el sanatlarının toplumun farklı kesimlerine ulaştırılması amacıyla festival düzenlendi.

19 Aralık'ta başlayan festivalde demir, bakır, ahşap, kumaş, cam ve seramik ustaları eserlerini sergiledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcı olan 15 ilden 22 sanatçı, festivale gelen ziyaretçilerle sohbet edip mesleklerinin detaylarını anlattı.

Sergiyi gezen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AA muhabirine, Çorum'un binlerce yıllık geçmişe sahip olmasından ötürü zengin bir kültürel mirası bulunduğunu söyledi.

Anadolu'nun kültürel zenginliğini Çorum'da buluşturmayı istedikleri için Geleneksel El Sanatları Festivali'ni düzenlediklerini belirten Aşgın, "15 ilimizden Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından tescilli sanatçılarımız bu festivaldeler. Somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı 22 sanatçımız burada. Çorum da bu anlamda adeta bir memba. Bıçak sanatından cam sanatına, kumaş dokumacılığından tespih sanatına, baston yapımına, ahşabın sanat eserlerine döndüğüne, ahşaptan çocuk oyuncakları imalatına şahit oluyoruz." dedi.

Geleneksel el sanatlarının gelecek nesillere aktarılması gerektiğinin altını çizen Aşgın, "Çünkü birbirinden kıymetli birçok farklı alanda geleneksel el sanatlarımız var. Dünden bugüne taşıyoruz. Amacımız geleceğe bunu miras bırakmak ve gençlerimizi bu sanatla tanışmalarına vesile olmak. Sanat ateşini Çorum'dan üfleyerek alevlendirmek ve bu kültürü canlı tutmak." diye konuştu.

Aşgın, vatandaşların yoğun ilgisinden ötürü festivali 1 gün daha uzatarak pazar günü de sergiye devam edeceklerini kaydetti.

Festival için Ankara'dan Çorum'a gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcı, tezhip ve minyatür sanatçısı Sema Doğan da arkadaşlarıyla hazırladığı 20 tezhip ve minyatür tabloyu sergiledi.

Doğan, festival için Kültür ve Turizm Bakanlığından davet alınca sanatını tanıtmak için sergiye katılmaya karar verdiğini dile getirdi.

Çorum'da gördükleri ilgiden hayli memnun kaldığını vurgulayan Doğan, "Burada çok beğeni aldık, bu da bizi çok mutlu etti. Buraya tezhip ve minyatürleri getirdik. Tezhip demek, altınlamak demek. Altın ve guaj boya ile hat yazıların kenarlarını süslüyoruz. Her çalışmamız 5-6 aylık bir süreç. Tablolarda 22 ayar altın kullanıyoruz. Minyatür demek bir olayın, bilginin resimle anlatılma sanatıdır. Bazen altın kullanıyoruz ama genellikle guaj boyayla yapıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Çorum’da Geleneksel El Sanatları Festivali - Son Dakika

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