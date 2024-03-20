Çorum\'da Kültürel Miras Koruyucuları Projesi-UNESCO Programı Düzenlendi

Afyonkarahisar'da Müzik Öğretmeni Ağaç Parçalarından Enstrümanlar Üretiyor

Afyonkarahisar'da yaşayan müzik öğretmeni Recep Özdemir, Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden temin ettiği ağaç parçalarından yaylı ve mızraplı çalgılar üretiyor. Hem çalan hem de kiraladığı tarihi konakta sergileyen Özdemir, kültür mirası olan bu mesleği gönül verdiği için yapıyor ve müzikseverlerle buluşturuyor. Ayrıca, farklı ülkelerdeki sanatçılarla ortak çalışmalar yaparak enstrüman tınıları ve yeni enstrüman üretimi konusunda fikir alışverişinde bulunuyor.