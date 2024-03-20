Çorum'da Kültürel Miras Koruyucuları Projesi-UNESCO Programı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Çorum'da Kültürel Miras Koruyucuları Projesi-UNESCO Programı Düzenlendi

Çorum\'da Kültürel Miras Koruyucuları Projesi-UNESCO Programı Düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Çorum'da düzenlenen "Kültürel Miras Koruyucuları Projesi-UNESCO" programında, Boğazkale İlkokulu öğrencileri Boğazkale Müzesi'ni gezdi ve Hacivat-Karagöz gösterisini izledi. Ayrıca, Çocuk Eğitim Atölyesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Köy Sohbetleri Projesi kapsamında ise vatandaşlara kültür varlıklarının korunması ve kaçakçılığın önemi anlatıldı.

20.03.2024 11:27  Güncelleme: 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Çorum'da, "Kültürel Miras Koruyucuları Projesi-UNESCO" programı düzenlendi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Hititlerin başkenti Hattuşa'ya ev sahipliği yapan Boğazkale ilçesindeki programda Boğazkale İlkokulu'ndan 50 öğrenci, Boğazkale Müzesi'ne konuk oldu.

"Cumhuriyetin 100. Yılını Kültürel Mirasımla Koruyoruz" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Boğazkale Müzesi'ni gezen öğrenciler, ardından "kültürel miras" temalı Hacivat-Karagöz gösterisini izledi.

Öğrenciler, Çocuk Eğitim Atölyesinde de çivi yazılı tablet yazma, kil tabletlere Hitit Mühürleri baskısı ve Ara-Bul etkinlikleri yaptı.

Etkinliğin ardından öğrencilere, "Kültür koruyucusu" ünvanı verilerek rozetleri takıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen "Köy Sohbetleri Projesi" kapsamında da Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz ile Eğitim ve Farkındalık Şube Müdürü İbrahim Barış Sarıca, Emirler köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Sohbette vatandaşlara kültür varlıklarının korunmasının ve kaçakçılığın önlenmesinin önemi anlatıldı.

Kaynak: AA

Boğazkale, Miras, Çocuk, Çorum, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Çorum'da Kültürel Miras Koruyucuları Projesi-UNESCO Programı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:26 Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sızmaya çalışan terörist yakalandı Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sızmaya çalışan terörist yakalandı
11:29 CHP’deki para sayma olayında yeni görüntüler ortaya çıktı CHP'deki para sayma olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
11:28 Akaryakıtta farklılaştırılmış ürünler yasaklanıyor Akaryakıtta farklılaştırılmış ürünler yasaklanıyor
11:05 Trafikte tartıştığı hemcinsini darbeden kadın, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni çıktı Trafikte tartıştığı hemcinsini darbeden kadın, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni çıktı
10:39 Anket sonuçları geldi İşte seçime 10 gün kala Adana, Diyarbakır, Van ve Mardin’de son durum Anket sonuçları geldi! İşte seçime 10 gün kala Adana, Diyarbakır, Van ve Mardin'de son durum
11:45 Kayseri’de Şarkıcı Metin Işık’ın Oğlu Tarafından Vurulan Mağdur: ’Bir İnsanın Ömründen 3 Sene Çalınır Mı’ Kayseri'de Şarkıcı Metin Işık'ın Oğlu Tarafından Vurulan Mağdur: 'Bir İnsanın Ömründen 3 Sene Çalınır Mı?'
11:15 Mehmet Ali Erbil’den Survivor’da hırsızlık yapan Poyraz’a tepki: Hırsız damat istemem Mehmet Ali Erbil'den Survivor'da hırsızlık yapan Poyraz'a tepki: Hırsız damat istemem
11:14 Dünyada negatif faiz dönemi Japonya’nın da politikasını değiştirmesiyle sonlandı Dünyada negatif faiz dönemi Japonya'nın da politikasını değiştirmesiyle sonlandı
11:13 Fenerbahçe ligden çekilirse ne olur Şimdilik 5 maddelik bu senaryo konuşuluyor Fenerbahçe ligden çekilirse ne olur? Şimdilik 5 maddelik bu senaryo konuşuluyor
11:10 Türkiye’nin konuştuğu kazada iki babanın ne görüştüğü ortaya çıktı Türkiye'nin konuştuğu kazada iki babanın ne görüştüğü ortaya çıktı
10:34 Kabataş Eğitim Vakfı’na ait alanın özel işletmeye verilmesine mahkemeden ret Kabataş Eğitim Vakfı'na ait alanın özel işletmeye verilmesine mahkemeden ret
10:18 Sarallar suç örgütünde Ümit Saral’dan sonra gelen 2.adamın Avukat Tolgahan Çeken olduğu ifade edildi Sarallar suç örgütünde Ümit Saral'dan sonra gelen 2.adamın Avukat Tolgahan Çeken olduğu ifade edildi
09:57 Bozok’un kendisini istemediğini öğrenen Nagihan gözyaşları içinde veryansın etti Bozok'un kendisini istemediğini öğrenen Nagihan gözyaşları içinde veryansın etti
09:55 MİT PKK’nın sözde sorumlusunu böyle avlamış Nokta operasyon kamerada MİT PKK'nın sözde sorumlusunu böyle avlamış! Nokta operasyon kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2024 13:02:03. #1.12#
SON DAKİKA: Çorum'da Kültürel Miras Koruyucuları Projesi-UNESCO Programı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement