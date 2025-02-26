Çorum'da Piyanist Turan Manafzade Konser Verdi

Kültür Sanat

Çorum'da 2. Puduhepa Kadın Kültür Günleri kapsamında Azerbaycanlı piyanist Turan Manafzade ve ekibi, müzik dinletisi sundu.

Çorum Belediyesince Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen "Turan Manafzade ve Yedi Güzel" konserinde Türk dünyasından ezgiler seslendirildi.

Manafzade ve ekibi, Aşık Veysel'in "Uzun ince bir yoldayım" türküsüyle başladığı konserde Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Macaristan'dan seçme eserler sundu.

Konserde, Hocalı katliamının yıl dönümü dolayısıyla, müzisyen ağabeyi tarafından bestelenen şarkıyı da icra eden Manafzade, konseri Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı dolayısıyla kendi bestelediği şarkıyla sonlandırdı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın eşi Feyza Aşgın, konserin ardından müzisyenlere çiçek verdi.???????