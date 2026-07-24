Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali’nde Çorum’un yöresel tatları yarıştı - Son Dakika
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Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali’nde Çorum’un yöresel tatları yarıştı

Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali’nde Çorum’un yöresel tatları yarıştı
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Çorum'da 38. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali kapsamında düzenlenen yöresel yemek yarışmasında, kentin tescilli lezzetleri olan Çorum su böreği, baklavası, kuru mantısı ve şekerlemesi dört kategoride yarıştı. 20 katılımcının yer aldığı etkinlikte birincilere 10 bin TL, ikincilere 7 bin 500 TL, üçüncülere 5 bin TL ve mansiyon ödülü alanlara 3 bin TL verildi. Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Çorum mutfağının kıymetinin bilinmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini vurguladı.

Çorum'da bu yıl 38.'si düzenlenen Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali'nde kentin yöresel yemekleri yarıştı.

Çorum Belediyesi'nce gerçekleştirilen 38. Uluslararası Hitit Fuar Festivali çerçevesinde Bedesten önünde "Yöresel Yemek Yarışması" düzenlendi. Kentin mutfak kültürünü tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen yarışmaya 20 kişi katıldı. Yarışma Çorum'un yöresel lezzetlerinden Çorum su böreği, Çorum baklavası, Çorum kuru mantısı ve Çorum şekerlemesi üzerine dört kategoride gerçekleştirildi. Yarışmacılar tarafından hazırlanan yöresel tatlar jüri üyelerinin beğenisine sunuldu. Yapılan değerlendirmenin ardından, farklı kategorilerde birinci olanlara 10 bin TL, ikinci olan yarışmacılara 7 bin 500 TL ve üçüncü olan yarışmacılara 5 bin TL para ödülü verildi. Ayrıca yarışmada jüri tarafından mansiyon ödülüne layık görülen katılımcılar da 3 bin TL ile ödüllendirildi.

"Mutfağın kıymetini bilmemiz gerekiyor"

Programda konuşan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Çorum'un tescillenmiş ürünlerinden bahsederek "Tarihi anlamda, kültürel anlamda ve doğal güzellikler anlamında gayet zengin bir coğrafyadayız. Ancak bunların içerisinde en önemlisi belki de Çorum mutfağımız. Mutfağın kıymetini bilmemiz gerekiyor ve gelecek kuşaklara da hep birlikte sizlerin özellikle ev hanımlarımızın katkısıyla aktarmamız gerekiyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali’nde Çorum’un yöresel tatları yarıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali’nde Çorum’un yöresel tatları yarıştı - Son Dakika
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